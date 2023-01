‘Kamisama Kiss’, una nuova edizione per lo shōjo manga di Julietta Suzuki

Torna 'Kamisama Kiss' dall'11 gennaio con una nuova edizione e la traduzione rivista: il primo numero disponibile dall'11 gennaio.

Torna, a grande richiesta, la serie che ha donato fama internazionale a Julietta Suzuki: Kamisama Kiss. L’opera, uno degli shojo manga più apprezzati degli ultimi anni, ritorna in Italia – dopo la prima pubblicazione nel 2013 – con una nuova, splendida edizione in 13 volumi di formato 12,8×18 cm, creata appositamente da Star Comics per il pubblico italiano grazie a un attento lavoro di selezione e cura dei materiali originali. La traduzione è stata completamente rivista, in modo da dare massima fedeltà al testo originale giapponese e far immergere il lettore nel vivo della cultura tradizionale giapponese.

Ogni uscita sarà dotata di sovraccoperta e riunirà due numeri della vecchia edizione, per un totale di quasi 400 pagine per volume.

Kamisama Kiss: perché non perderlo

Julietta Suzuki catapulta lettrici e lettori in un affascinante mondo fantasy, che fa da sfondo a una commedia romantica vivace ed emozionante in grado di far commuovere, ma anche ridere di gusto.

La storia ci racconta le vicende di Nanami, la protagonista, che si ritrova improvvisamente senza niente, casa compresa. Un giorno infatti, di ritorno da scuola, Nanami trova una lettera di suo padre, che le dice che se ne è andato e che è inutile cercarlo. Poco dopo, alcuni uomini suonano alla porta e – a causa dei debiti mai pagati dal padre – le portano via tutto ciò che ha, lasciandola senza nemmeno un tetto sopra la testa. Dopo un primo momento di grande sconforto, compare uno strano individuo che si offre di ospitarla. Peccato che la sua non sia una casa normale, ma un vecchio santuario shintoista. E lui… è una divinità! La condizione per poter restare a vivere lì è farsi carico del suo lavoro. Ma cosa vorrà dire in concreto per Nanami?

L’esistenza della protagonista – una ragazza un po’ goffa, ma molto dolce e generosa e con un carattere da vendere – prenderà una piega molto insolita, che la farà vivere a cavallo tra due mondi, quello reale e quello degli spiriti. L’autrice ha preso spunto dal folklore giapponese per creare una gran quantità di personaggi fantastici. Tra questi tengu, demoni, draghi, serpenti divini e tanti altri. Lo stesso protagonista maschile, Tomoe, è uno spirito volpe, e sarà colui che scombinerà il mondo di Nanami, ma che le farà anche battere il cuore.

I tanti, simpatici personaggi che popolano le pagine del manga danno gran carattere alla storia, mentre i disegni delicati ed eleganti e le ambientazioni sovrannaturali affascinano e catapultano chi legge in un mondo magico e misterioso, nel quale si vorrebbe poter rimanere anche dopo la conclusione del manga.

Il romantico e fantastico mondo di Kamisama Kiss sta per rivivere in una nuova edizione da non perdere. Il primo volume sarà disponibile dall’11 gennaio, come sempre in fumetteria, libreria e store online.

Julietta Suzuki (nome d’arte) nasce a Fukuoka, capoluogo dell’omonima prefettura giapponese. Dopo gli esordi con diverse one shot – tra le quali Asa Ga Kuru, che vince il Great Effort Award – balza alla fama internazionale con la serie Kamisama Kiss, pubblicata anche negli USA. Tra le altre sue opere, Hoshi ni naru hi (2012), Tripitaka toriniku (2016), Nin koi (2018) e Meitantei kouko wa yuutsu (2020).