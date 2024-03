Grazie a Sprea Editori, la celebre rivista ‘Japan Magazine’ torna in edicola con una grafica rinnovata e tante novità.

Japan Magazine torna in edicola. La storica rivista di anime e manga fondata nel 1991, grazie a Sprea, si rinnova con una nuova grafica, tanti arricchimenti e novità imperdibili.

«Sono gli anni Novanta quando l’ondata degli anime in Italia trova la massima spinta e Japan Magazine diventa tra le più celebri riviste in cui sia i cultori che gli appassionati ritrovano tutto ciò che in quel momento sta diventando una vera mania: gli eroi della televisione. Dopo lo stop all’inizio degli anni Duemila, JM ritorna oggi per dare un nuovo volto al mondo dell’intrattenimento giapponese che sta vivendo una rinnovata era d’oro. – racconta Alessandro Agnoli, Amministratore Delegato di Sprea e ideatore della rivista – Il magazine si propone a chi è cresciuto con gli anime in televisione e con i primi manga nelle edicole. Per chi non si identifica tanto con le produzioni attuali, ma preferisce immergersi nei piacevoli ricordi dei cartoni e fumetti d’un tempo».

Sfogliando le pagine di Japan Magazine, i lettori troveranno le immagini dei più celebri anime e manga, recensioni, focus sui magazine giapponesi e tantissime rubriche di approfondimento sulla cultura sulla terra del Sol Levante, l’universo dei cosplay, il collezionismo, la musica e le sigle, i live action, la posta dei lettori e tanto altro.

Japan Magazine, il primo numero

La cover story del primissimo numero del magazine è dedicata a È quasi magia Johnny, serie televisiva anime riadattata e trasmessa in Italia dal gennaio 1989, scoprendo censure e differenze con la versione originale in onda su Nippon Television dal 1987 al 1988.

All’interno del primo numero di Japan Magazine tantissimi argomenti e interviste esclusive, tra cui una retrospettiva su Go Nagai, uno dei più importanti mangaka di sempre, autore di Goldrake, Mazinga Z e tanti altri grandi successi. A seguire un’intervista al celebre doppiatore Nicola Bartolini Carrassi, noto al grande pubblico per aver doppiato numerosi personaggi dei cartoni animati tra cui Brock in Pokémon, Ub in Dragon Ball GT e William in Piccoli problemi di cuore. A completare la ricca rassegna di notizie, curiosità e analisi, un focus su City Hunter, la serie culto di Tsukasa Hojo e un focus su Shonen Jump, la rivista che ha lanciato grandi successi come One Piece e Dragon Ball. In regalo anche quattro Japan Poster da collezione.

Il fotoromanzo ufficiale di Kiss Me Licia

Ripercorrendo la tradizione degli anime comics proposti anni addietro dalla rivista, il nuovo Japan Magazine targato Sprea si fregia inoltre di una particolare avventura a fumetti: il fotoromanzo ufficiale di Love me Licia, con protagonista Cristina D’Avena! Tutti gli adolescenti appassionati al genere, all’epoca ne avevano almeno una copia in cameretta: Japan Magazine è stata una storica rivista di cui si è detto tutto e il contrario di tutto, ma che sicuramente ha saputo identificare più di una generazione di fan, raccontando da protagonista diverse ondate della cultura anime/manga in Italia. Per questo motivo Sprea Editori ha scelto di riproporre questa storica testata, ripensarla al presente senza però dimenticare il passato.



Con Japan Magazine tornano anche le storiche rubriche (dalla Posta del Drago alla Fiera del Bambù), i giochi, gli spazi dedicati alle passioni.