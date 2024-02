J-POP Manga: tutte le uscite di marzo 2024

Il K-pop di ‘Girl Crush’, ‘Takahashi del negozio di biciclette’, ‘Polaris will never be gone’: le uscite di marzo di J-POP Manga.

Si avvicina la primavera e il mese di marzo si apre con tante novità a marchio J-POP Manga ed Edizioni BD. Dopo il grande successo in Giappone arriva in Italia per J-POP Manga Takahashi del negozio di biciclette di Arare Matsumushi, una delicata storia d’amore tra una timida impiegata trentenne e il suo ciclista di fiducia, all’apparenza un ragazzo poco raccomandabile ma in realtà il fidanzato potenzialmente perfetto, molto sensibile e dal cuore grande.

Per i lettori di Oshi no ko – My Star (e non solo) è in arrivo poi a metà mese Polaris will never be gone di Eke Shimamizu. La miniserie di tre volumi sarà disponibile in uno splendido cofanetto da collezione. E per chi non vede l’ora di scatenarsi a ritmo delle canzoni della propria band K-pop preferita è in arrivo una novità da non lasciarsi sfuggire: Girl Crush di Midori Tayama. Due compagne di liceo inseguono il sogno di diventare idol del K-pop. La strada da percorrere è lunga e piena di ostacoli, sarà sufficiente il loro talento e la loro determinazione per condurle all’obiettivo? E cosa si nasconde nel dietro le quinte dell’industria musicale più in voga del momento?

Le continuity J-POP Manga di marzo 2024

Tra le continuity J-POP Manga più attese saranno disponibili a marzo Insomniacs after School 9, Dandadan 11, La Luna e l’Acciaio 2, Yorha: Assalto a Pearl Harbor 2 – Una storia di NieR:Automata e molto altro! A marchio Edizioni BD, invece, fa il suo ingresso in catalogo il primo volume di una imperdibile novità made in USA: Black Cloak di Kelly Thompson e Meredith Mcclaren, una miscela inedita e esplosiva tra fantascienza, fantasy e noir. In un mondo in cui elfi, sirene, tecnologia avanzata e magia coesistono, gli agenti di polizia noti come Mantelli Neri indagano su una serie misteriosa di omicidi che potrebbe gettare il loro regno nel caos. Sugli scaffali dalla seconda metà del mese di marzo anche il secondo volume di Kaya. Prosegue la nuova serie dell’artista di fama internazionale Wes Craig dopo Kaya 1 – I cavalca – lucertole.

J-POP Manga: tutte le uscite di marzo 2024

Uscite J-POP Manga 6 marzo

Per una impiegata diligente e abitudinaria come Tomoko Hanno può essere difficile pensare di fare nuove conoscenze o, addirittura, di trovare l’amore. Eppure, a volte, l’occasione giusta capita dove e quando meno la si aspetta. Arriva in Italia il 6 marzo la serie josei che ha spopolato in Giappone: Takahashi del negozio di biciclette di Arare Matsumushi. La coppia di insonni più amata del mondo manga torna poi sugli scaffali con l’atteso Insomniacs after school 9 insieme alle avventure scolastiche dell’adorabile Mitsumi in Skip & Loafer 5.

Disponibile a inizio mese anche il volume singolo de L’orrore di Dunwich, primo capitolo della nuova miniserie di Gou Tanabe ispirata al celebre racconto del maestro dell’orrore cosmico H. P. Lovecraft, già disponibile completa in cofanetto. Continuano DanMachi: Sword Oratoria 23, Il Mistero di Ron Kamonohashi 10, Mononogatari 8, Servamp 19, Smile Down the Runway 19.

Uscite 13 marzo

Nel mondo frenetico e iperconnesso dei social è facile diventare rapidamente molto celebri e poi essere dimenticati. Sembra essere questo il triste destino della cantante Sora Tajima, leader del gruppo di idol Polaris, morta al culmine della sua popolarità. Ma alla sua fan numero uno questa cosa non va giù e architetta un piano per tutelare la memoria della sua idol del cuore. In libreria e fumetteria dal 13 marzo la miniserie Polaris will never be gone di Eke Shimamizu, disponibile completa in un bel cofanetto da collezione. Una novità da non perdere per chi ha amato Oshi no Ko – My Star e per chi vuole immergersi nel mondo di luci e ombre delle celebrità idol.

Arriva sugli scaffali a metà mese l’atteso secondo volume della nuova serie La Luna e l’Acciaio. Qual è il mistero che si cela dietro alla strana maledizione che impedisce allo sfortunato samurai Konosuke Ryudo di toccare i metalli e maneggiare la katana? Disponibile dal 13 marzo anche il secondo volume di Yorha: Assalto a Pearl Harbor, la serie manga ambientata nell’universo del videogioco distopico NieR:Automata scritta e supervisionata da Yoko Taro in persona con i disegni di Megumu Soramichi. Proseguono le folli avventure ai limiti del soprannaturale di Momo Ayase e Ken Takakura con DanDaDan 11 e le indagini del perspicace studente detective dai folti capelli ricci Totonou Kuno con Don’t Call it Mystery 5. Sugli scaffali da metà mese le amate continuity Call Of The Night 13, Happy of the End 3, Ice Guy & Cool Girl 8, The War of Greedy Witches 5.

Uscite 20 marzo

Per tutti gli appassionati del K-pop J-POP Manga porta in Italia il 20 marzo una nuova serie da non lasciarsi scappare: Girl Crush di Midori Tayama. Tenka Momose non è la tipica liceale. Riesce in tutto ciò che si mette in testa e, dove non arriva grazie al talento, compensa con feroce determinazione. Quando però viene battuta durante un’esibizione da una ragazza che non considera alla sua altezza, non si dà per vinta e decide di diventare una idol K-Pop. Riuscirà a coronare il suo sogno? E cosa si nasconde dietro le quinte dell’industria musicale del momento?

Continuano le serie J-POP Manga La Nave di Teseo 9, Lei e il suo cane da guardia 4, Medalist 6, Noyu Girl 3, Shadows House 14, World’s End Harem 16. Dal catalogo Image arriva sugli scaffali a marchio Edizioni BD il primo volume di Black Cloak. Tra elfi, sirene, inusitate tecnologie e potenti magie i Mantelli Neri devono indagare su una sanguinosa serie di omicidi che potrebbe destabilizzare i fragili equilibri del regno. Un esplosivo mix di generi tra fantasy, fantascienza e noir a firma dall’autrice vincitrice del Premio Eisner Kelly Thomson con i disegni di Meredith Mcclaren. Disponibile dal 20 marzo anche il secondo volume di Kaya, la nuova serie d’avventura di Wes Craig incensata da autori di culto come Robert Kirkman e Kieron Gillen.

Uscite 27 marzo

A chiusura del mese tornano le missioni di soccorso sulle Alpi settentrionali del Giappone dell’intrepido Sanpo con Gaku 5 e le avventure di Rin nel fantasy fuori da tutti gli schemi e ad alto contenuto erotico Rosen Garten Saga con il secondo volume della serie. Continuano Choujin X 7, Jujin Omegaverse: Remnant 7, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 14, My Charms Are Wasted 6, Polaris Will Never Be Gone 1, Re:Zero Stag. IV – 6, Squalificati – Ranger Reject 10.