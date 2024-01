‘Studio Cabana’, ‘Rosen Garten Saga’, ‘Dove nasce l’orrore’ e tante altre attese hit: tutte le novità di J-POP Manga di febbraio 2024.

Febbraio è il mese dedicato ai lettori di romance ed Edizioni BD e J-POP Manga presentano tante imperdibili novità in cui l’amore la fa da padrone. Dopo l’annuncio a Milan Games Week & Cartoomics arriva sugli scaffali a marchio J-POP Manga il primo volume della serie nominata ai Next Manga Awards 2023 Studio Cabana di Agri Uma. Sarà invece disponibile da metà febbraio l’atteso manhwa Boy’s Love Hyperventilation di Bboong Bbang Kkyu, disponibile sia in edizione regular che deluxe con allegato il DVD della trasposizione anime e due cartoline esclusive. E arriva a fine mese la spiazzante e ironica serie ad alto tasso erotico Rosen Garten Saga di Fuji Sakimori e Bakotsu Tonooka.

Arriva in Italia in una confezione raffinata e ricca di illustrazioni esclusive Dove nasce l’orrore, la biografia artistica di Junji Ito in cui il maestro del J-horror mette a nudo il proprio mondo interiore e racconta la genesi delle idee che hanno dato vita alle sue opere più disturbanti. E gli amanti del genere non potranno perdersi L’orrore di Dunwich, il nuovo adattamento di Gou Tanabe ispirato a uno dei racconti più famosi di H.P. Lovecraft.

Si torna infine al romance con Edizioni BD! Nato come webcomic su Webtoon e nominato come miglior slice of life ai Webtoon Canvas Awards 2021 e 2022 approda per la prima volta in volume in lingua italiana Kiss it Goodbye dell’autrice torinese Ticcy! Un Girls Love dai toni intimi e delicati sulla tribolata nascita dell’amore tra due improbabili amiche d’infanzia, l’irruente tomboy Aruka e la dolce e pacata Yukimi.

Continuano le serie più amate con l’uscita de La Luna e l’Acciaio 2, #DRCL – midnight children 2, Hirayasumi 3, Oshi No Ko – My Star 12, Hanako Kun 20 – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome, I Diari della Speziale 12 e molto altro.

J-POP Manga: tutte le uscite di febbraio 2024

Uscite J-POP Manga 7 febbraio

Si inizia il mese sotto le note di una struggente canzone d’amore con l’arrivo sugli scaffali del primo di volume di Studio Cabana di Agri Uma a marchio J-POP Manga. Yukari Maki è una liceale molto seria e diligente, al contrario del suo compagno di classe Yusuke Kusaka che invece ha una fama da vero e proprio delinquente. Quando, un giorno, la ragazza vede entrare Yusuke nello studio musicale Cabana, si insospettisce e, incuriosita, lo segue. Non appena Yukari sente il giovane cantare una canzone d’amore con una splendida e toccante voce se ne innamora all’istante. Sarà un amore corrisposto?

Prosegue la stupenda rivisitazione di Dracula reinterpretata dal tratto chirurgico di Shin’ichi Sakamoto con l’arrivo sugli scaffali del secondo volume di #DRCL midnight children. Dopo che la nave Demeter ha attraccato al porto di Whitby, la giovane studentessa Mina nota che i comportamenti dell’amica Lucy/Luke si fanno sempre più strani…

La vita priva di stress del giovane freeter Hiroto Ikuta continua con il terzo volume di Hirayasumi, la nuova serie di Keigo Shinzo dopo Randagi.

Proseguono inoltre Oshi No Ko – My Star 12, A Cruel God Reigns 7, Blue Period 14, Kakegurui Twin 13, Kemono Jihen 19, Made in Abyss 12, Monster Musume 18, Noyu Girl 1.

Uscite 14 febbraio

Il giorno di San Valentino non possono mancare novità romance! Edizioni BD presenta il volume unico Kiss it Goodbye, graphic novel che abbraccia i generi slice of life e girls love a firma dell’autrice italiana Ticcy. Dopo il successo su Webtoon e la nomination ai Webtoon Canvas Awards 2021 e 2022, la serie conclusa approda per la prima volta su carta in lingua italiana sia in versione regular che con esclusiva cover variant.

Aruka e Yukimi si conoscono da una vita. Sullo sfondo della città di Kyoto, le due ragazze hanno orbitato l’una attorno all’altra sempre più vicine, in una dolce danza che le ha portate dall’essere lontane amiche a compagne in una relazione stabile. Un percorso segnato però da mille sfide. Un racconto che parla di amore, delle piccole gioie della vita, e di come, talvolta, anche le cotte più improbabili possano avere un lieto fine.

Sarà inoltre disponibile a marchio J-POP Manga l’atteso Hyperventilation, il manhwa Boy’s Love di Bboong Bbang Kkyu. A una cena tra vecchi compagni di scuola il timido e malaticcio Myeong incontra nuovamente l’aitante ex rappresentante di classe. L’attrazione latente maturata tra i banchi di scuola sboccerà finalmente in amore? Un emozionante volume one-shot ad alto contenuto erotico disponibile sia in versione regular solo con il volume che in edizione deluxe comprensiva del DVD dell’adattamento anime e due cartoline esclusive.

Con l’arrivo in libreria e fumetteria del dodicesimo volume della serie continua I Diari della Speziale di Natsu Hyuuga e Nekokurage, il manga da cui è stato tratto l’anime The apothecary diaries disponibile da quest’autunno su Crunchyroll.

Arrivano in libreria e fumetteria le continuity Dance Dance Danseur 20, Devillady 6, Hanako Kun 20 – I Sette Misteri dell’accademia Kamome, Komi Can’t Communicate 30, Mission: Yozakura Family 16, The Dangers in My Heart 3.

Uscite 21 febbraio

A Dunwich, sperduto villaggio del Massachusetts, nel profondo di una campagna oscura e inospitale, la famiglia Whateley suscita sospetto e inquietudine nei propri concittadini. In modo particolare l’ultimogenito della famiglia, il piccolo Wilbur, che a dieci anni ne dimostra già venti… Dalle pagine di uno dei racconti più famosi del padre dell’orrore cosmico H.P. Lovecraft arriva in Italia l’adattamento manga de L’Orrore di Dunwich a firma del premiato sensei Gou Tanabe. L’opera sarà disponibile in tre volumi contenuti in un elegante cofanetto da collezione.

Saranno inoltre in vendita dal 21 febbraio le continuity I Quattro Fratelli Yuzuki 11, Ice Guy & Cool Girl 08, Non Tormentarmi, Nagatoro! 17, Rent a Girlfriend 19, Tokyo Revengers – Una Lettera Da Baji 04, Noyu Girl 2.

Uscite 28 febbraio

Il maestro del brivido Junji Ito si racconta per la prima volta in un originale autobiografia illustrata. Il 28 febbraio arriva in libreria e fumetteria un’opera imprescindibile per tutti gli amanti del J-Horror: Dove nasce l’orrore, raccolta di pensieri, tavole e sketch preparatori e altre chicche scovate nel suo archivio personale attraverso i quali Junji Ito svela i segreti del proprio lavoro, il metodo e la tecnica di disegno, la sua opinione sui manga e sulla vita.

Sempre a marchio J-POP Manga sarà sugli scaffali a fine febbraio il primo volume di Rosen Garten Saga di Fuji Sakimori e Bakotsu Tonooka, sorprendente e ironico high fantasy ad alto tasso erotico.

Rin è una ragazza spavalda che non teme nessuno e, nel corso della sua giovane vita, non ha mai perso occasione di mettere alla prova il proprio coraggio. Un giorno, quando il villaggio in cui vive viene preso d’assalto da una banda di briganti, Rin decide di difenderlo e impugna una spada magica trovata per strada. La spada racchiude l’anima di un eroe leggendario, Siegfried… peccato solo che questi sia un pervertito di proporzioni altrettanto mitiche, che le dona un’altra “arma” maestosa con cui dispensare giustizia!

Proseguono le corse d’auto di Takumi Fujiwara in Initial D 7 e i concerti e le jam session in Germania di Dai Miyamoto con Blue Giant Supreme 3. Arriva poi sugli scaffali anche il secondo volume de La Luna e l’Acciaio! Il samurai Konosuke Ryudo riuscirà a capire qualcosa in più sulla maledizione che gli impedisce di toccare l’acciaio e maneggiare le spade?

Continuano Tokyo Ghoul Deluxe Collection Edition Box 2, Akane Banashi 4, Kingdom 62, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 14, Overlord 18, World’s End Harem 15.