Sono tantissime le nuove uscite in libreria, fumetteria e negli store online del mese di marzo per J-POP Manga ed Edizioni BD. Hanako Kun – I sette misteri dell’accademia Kamome 18, Golden Kamui 30, ormai prossimo alla conclusione. Si amplia anche la Osamushi Collection con The Crater, Umani, sull’attenti!, due antologie di racconti inediti, Black Jack 12 e non solo. Per Edizioni BD continua la pubblicazione seriale dell’opera di Leonardo Berghella e Alessandro Starace, Dada Adventure, con il settimo volume e il grande ritorno anche per Critical Role: Vox Machina – Le Origini, con il terzo volume.

J-POP Manga: tutte le uscite di marzo 2023

Uscite J-POP Manga 1 marzo

Già disponibili dal primo marzo, il nuovo volume della Moto Hagio Collection, la collana dedicata alla sensei, A Cruel God Reigns! È inoltre disponibile la nuova attesissima hit dell’autore di Tokyo Ghoul (avete letto l’annuncio della nuova edizione?), Choujin X 1. Nonostante i loro caratteri all’apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi alle ingiustizie che hanno luogo in città. Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce fare da spettatore. Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi.

Tra le novità del primo marzo anche Mononogatari 1, Tokyo Revengers 24, Yarichin Bitch Club 5, I quattro fratelli Yuzuki 5 e per Edizioni BD Dada Adventure, con il vol. 5.

Uscite J-POP Manga 8 marzo

L’8 marzo sarà disponibile l’appassionante shonen di successo DanDaDan 5! Che segreti cela la casa di Jiji? Riusciranno Momo e Okarun ad aiutare il loro nuovo amico o lo spirito oscuro che tormenta il ragazzo avrà la meglio?

Continua anche l’amatissima saga dello spiritello dei bagni, Hanako Kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome, con il 18esimo volume. Nene ritrova finalmente Hanako ma i sentimenti reciproci dei due pongono un ostacolo che sembra invalicabile. Nel frattempo, Ko e gli altri si trovano in una situazione pericolosa…

Continuano anche Happy Shitty Life 3, Non tormentarmi, Nagatoro! 14, Black Jack 12, Dance Dance Danseur 12, Smile down the Runway 11, Hiraeth 2. Per Edizioni BD arriva il terzo volume dell’avventura fantasy più seguita del momento: Critical Role – Vox Machina – Le Origini: in questo volume i Vox Machina decidono di regalarsi una settimana di lussi e agi. Ma tutto questo costa denaro e, per accumularne a sufficienza, ai nostri eroi toccherà unirsi a un torneo di combattimenti clandestini. Le dure lotte sul ring si riveleranno però solo un riscaldamento rispetto a quanto il fato ha in serbo per il gruppo: un misterioso attacco magico imprigiona nel ghiaccio l’intera città, incluso uno dei Vox Machina, ai quali ora toccherà ancora una volta salvare la situazione.

Uscite 15 marzo

Il 15 marzo torna in libreria, fumetteria e nei negozi online il thriller più seguito del momento! Oshi no Ko My Star 7, dove vedremo i due gemelli alle prese con la conclusione della saga dello spettacolo 2.5D! Tornano anche Nakami e Isaki, nel terzo volume di Insomniacs After School, e Himuro e Fuyutsuki, protagonisti di Ice Guy & Cool Girl 2! Continuano Komi can’t communicate 26, Squalificati – Ranger Reject 5 e Fenrir 4.

Per Edizioni BD arriva il sesto e ultimo volume di Dada Adventure, già presente nel cofanetto da collezione. In un tripudio di azione, combattimenti e lotta per la sopravvivenza, Dada e il suo gruppo di compagni avventurieri si ritroveranno a dover affrontare la minaccia più spietata che abbiano mai incontrato.

Uscite 22 marzo

Il 22 marzo torna con il 30esimo volume di Golden Kamui: ci avviciniamo alla conclusione dell’opera dedicata alle avventure di Seiji Sugimoto, detto l’Immortale, e di Asirpa. Riusciranno i nostri eroi a recuperare l’antico tesoro Ainu, disperso nel vasto territorio dell’Hokkaido? La Osamushi Collection si arricchisce di un nuovo distopico racconto del Dio del Manga. Umani, sull’attenti! è un racconto grottesco sull’assurdità e la disumanità della guerra.

Continuano BJ Alex BOX 7, Call of the Night 7, Danmachi – Sword Oratoria 20, The Legend of Zelda: Twilight Princess 11 e Hiraeth – L’ultimo viaggio 3.

Uscite 29 marzo

Il 29 marzo sarà disponibile la miniserie completa di Shinnosuke Kanazawa: Ottoman, disponibile in un cofanetto da collezione contenente i 5 volumi. Un manga adrenalinico che fonde grazie ai suoi disegni spettacolari, romance, azione e fantascienza! Soya, un impiegato insoddisfatto, viene coinvolto in un incidente all’uscita del lavoro e… un extraterrestre si impossessa del suo corpo. Nel frattempo, un altro alieno ha assalito Yuka, la sua adorata moglie. Ha così inizio la storia di Ottoman, un supereroe che con la forza dell’amore combatte per proteggere la sua sposa e il mondo!

Si conclude anche la saga del viaggio in occidente della Osamushi Collection, con Il mio Son Goku 3. Continuano Tokyo Revengers 25, Mononogatari 2, Il mistero di Ron Kamonohashi 4, La nave di Teseo 3 e I am a Hero 12.

Per Edizioni BD arriva il settimo volume di Dada Adventure, l’euro-manga di Alessandro Starace e Leonardo Berghella, che ci ha lasciato al sesto volume con un cliffhanger da mozzare il fiato. Come riusciranno i nostri eroi ad uscire dalla disperata situazione in cui sono stati attirati con l’inganno?