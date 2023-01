J-POP Manga: tutte le uscite di gennaio 2023

Il mese di gennaio di Edizioni BD e J-POP Manga è ricco di nuove uscite e attesissime hit. Tutti i dettagli.

Il 2023 inizia alla grande con le numerose novità di Edizioni BD e J-POP Manga di gennaio. Tra gli highlights Dandadan 4, disponibile sia in versione regular (venduto singolarmente) che in una speciale edizione limitata in bundle con l’esclusivo calendario 2023. Sarà disponibile a fine gennaio l’atteso primo volume di Insomniacs After School, la serie che ha spopolato in Giappone e che diventerà presto un anime. In libreria a gennaio 2023 anche Hiraeth, nuova opera dall’autrice del manga di culto a tema LGBTQI+ Oltre le onde. I tre volumi di Hiraeth saranno raccolti in uno splendido box da collezione. E non finisce qui! Per i fan di Tokyo Revengers a fine mese è in arrivo un nuovo e imperdibile cofanetto. Il Tokyo Revengers Pack 2 conterrà in anteprima due uscite inedite dello shonen capolavoro di Ken Wakui, il volume 23 della serie e il secondo Character Book. Arrivano inoltre i nuovi capitoli delle serie manga più amate del momento: La Nave di Teseo 2, Il Mistero di Kamonohashi 3, Frieren 9 e I am a Hero 10, BJ Alex Box vol.11-12, l’ultimo capitolo di Garon – Osamushi Collection e tanto altro.

Uscite J-POP Manga 5 gennaio

Il 5 gennaio torna Komi Can’t Communicate con il numero 25 della serie: riuscirà Komi a collezionare ben 100 amici nonostante il disturbo del linguaggio di cui soffre? Continuano Dance Dance Danseur 10, Kobayashi-San Dragon Maid 12 e Nagatoro 13.

Uscite J-POP Manga 11 gennaio

L’11 gennaio uscirà l’atteso Dandadan 4, disponibile anche in una speciale edizione limitata in bundle con il calendario 2023 ispirato alle avventure soprannaturali di Momo e Mr Occulto. Continuano Happy of the end 2, Kakegurui 15, Made in Abyss 11, Smile Down The Runway 9. Arriva sugli scaffali il volume singolo di Fenrir 2, secondo capitolo della storia del giovane Temujin destinato a diventare il leggendario conquistatore dell’Asia, Genghis Khan.

Uscite 18 gennaio

Il 18 gennaio sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online Garon 2, secondo e conclusivo volume di una delle serie più iconiche del dio del Manga Osamu Tezuka. Due meteoriti precipitano sulla Terra. In uno di essi viene ritrovato il gigante Garon, un robot di origine aliena con il potere di distruggere l’umanità intera, nell’altro un bambino che negli anni viene cresciuto come un terrestre…

Continuano inoltre le avventure dell’elfa Frieren e dei suoi compagni di viaggio con il nono capitolo della serie per Edizioni BD Dada Adventure 3 di Leonardo Berghella e Alessandro Starace. Continuano Oshi No Ko – My Star 6 (di cui recentemente è stato annunciato l’anime previsto per aprile 2023), BJ Alex Box vol. 11-12, Overlord 16, Black Jack 11, Tableau Gate 24.

Uscite 25 gennaio

Disponibile dal 25 gennaio l’atteso Insomniacs After School 1. Il volume è disponibile sia in versione regular che in una esclusiva variant con dettagli in lamina glitterata per un tocco dream pop dai mille riflessi colorati.

Ganta è un liceale studioso ma irritabile e asociale, mal sopportato dai compagni di classe. Il suo cattivo atteggiamento, però, è figlio di una grave forma di insonnia. Per questo, è alla costante e disperata ricerca di un posto per isolarsi e strappare qualche ora di sonno. Mentre cerca asilo nell’osservatorio astronomico del suo liceo, un luogo abbandonato in seguito a eventi misteriosi, il giovane si imbatte in Isaki, compagna di scuola che al contrario di lui è molto popolare e benvoluta ma che, proprio come lui, pare soffrire dello stesso problema di insonnia. Dopo aver stabilito di condividere il loro piccolo rifugio, i due scopriranno di avere in comune molto di più che un mero disturbo del sonno.

Dall’autrice di Oltre le onde arriva poi sugli scaffali lo struggente Hiraeth, in un esclusivo box da collezione contenente i tre volumi della serie. La giovane studentessa Mika sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi chiamano hiraeth, è determinata a ricongiungersi con lei… nell’aldilà. Tuttavia, prima che possa accadere l’irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza nome e un immortale. Insieme ai due nuovi compagni, Mika inizia così un viaggio verso Yomi, la leggendaria terra dei morti. Riuscirà a trovare una via d’uscita dal suo dolore?

Continuano I am a Hero 10, Shadows House 11, Amanchu 17, Squalificati – Ranger Reject 4.

Uscite 1 febbraio

Il 1 febbraio sarà disponibile una novità imperdibile per tutti i seguaci della Manji Gang. Arriva in fumetteria, libreria e in tutti gli store online il cofanetto Tokyo Revengers Pack 2 contenente in anteprima il volume 23 della serie e il Character Book 2. E non solo, in esclusiva per chi acquista il pack anche tanti fantastici gadget! Proseguono le indagini della coppia di investigatori più improbabile di sempre ne Il Mistero di Ron Kamonohashi 3, il nuovo shonen di Akira Amano, La Nave di Teseo che vede Shin Tamura alle prese con la ricerca della verità sul passato del padre da pluriomicida.

Si conclude la saga di Alicization, Sword Art Online Novel 18, e proseguono le adrenaliniche storie di Call Of The Night 06, Blood Bank 4, Radiation House 11 e i Boy’s Love Canis 3 – The Speaker 1 e BJ Alex 11.