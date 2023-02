J-POP Manga: tutte le uscite di febbraio 2023

A febbraio per J-POP Manga tante attese novità: da 'Blue Giant 5' a 'Tokyo Revengers CharacterBook 2'. Tutti i dettagli sulle uscite.

Febbraio porta con sé tante tantissime novità del catalogo Edizioni BD e J-POP Manga come l’atteso ultimo capitolo del manga capolavoro sul mondo del jazz (in procinto di diventare un anime!), Blue Giant 5 di Shinichi Ishizuka. Uscirà poi la dolce commedia romantica Ice Guy & Cool Girl 1, My Dress-Up Darling – Bisque Doll 8 Edizione deluxe, Tokyo Revengers Character Book 2, A Cruel God Reigns 1, Staygold 1, Choujin X 1, Mononogatari 1. Di seguito tutti i dettagli.

Uscite J-POP Manga 1 febbraio

Il 1 febbraio sarà disponibile una novità imperdibile per tutti i seguaci della Manji Gang: arriva in fumetteria, libreria e in tutti gli store online il cofanetto Tokyo Revengers Pack 2 contenente in anteprima il volume 23 della serie e il Character Book 2. E non solo, in esclusiva per chi acquista il pack anche tanti fantastici gadget!

Proseguono poi le indagini della coppia di investigatori più improbabile di sempre ne Il Mistero di Ron Kamonohashi 3, il nuovo shonen di Akira Amano. E ancora La Nave di Teseo 2 che vede Shin Tamura alle prese con la ricerca della verità sul passato del padre da pluriomicida. Si conclude la saga di Alicization, Sword Art Online Novel 18 e proseguono le adrenaliniche storie di Call Of The Night 06, Radiation House 11 e i Boy’s Love Canis 3 – The Speaker 1 e BJ Alex 11.

Uscite J-POP Manga 8 febbraio

Yukinori riesce a salire sul palco del So Blue. Grazie alla sua performance, per il trio formato da lui, Dai e Tamada si aprono le porte del più importante jazz club giapponese. Ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, ecco accadere l’irreparabile. Pronti a scoprire l’ultimo capitolo di Blue Giant con il vol. 5? L’8 febbraio sarà disponibile singolarmente anche Tokyo Revengers 23. Continuano Dance Dance Danseur 11, Radiation House 11, Smile Down The Runway 10 e Hiraeth 1.

Uscite 15 febbraio

Il 15 febbraio sarà disponibile l’attesa commedia romantica Ice Guy & Cool Girl 1! Himuro, discendente di una donna delle nevi, e la bella Fuyutsuki lavorano ogni giorno insieme. Lui quando si imbarazza rischia di far scoppiare una bufera di neve in ufficio, mentre lei non comprende i suoi stessi sentimenti: ha inizio così questa nuova dolcissima commedia romantica. Un’altra attesissima uscita sarà l’edizione deluxe di My Dress-Up Darling – Bisque Doll 8! L’ottavo volume della love comedy a base di cosplay, cucito e batticuore (con un anime di grande successo!). Il volume 8 sarà disponibile singolarmente e con allegato l’illustration booklet di 32 pagine a colori, disponibile in tutti i canali di vendita.

Torna Blood Bank con il primo volume della seconda stagione, Alice In Borderland 7, il webcomic tra i più letti al mondo: Lore Olympus 3, ma anche I Am A Hero 11, Rent a Girlfriend 13, Bj Alex 12, Fenrir 3. Per Edizioni BD torna in libreria Dada Adventure, la fortunata serie euromanga fantasy creata da Alessandro Starace e Leonardo Berghella: dopo l’uscita del box che raccoglie i primi sei volumi, il 15 febbraio sarà disponibile singolarmente il vol. 4.

Uscite 22 febbraio

Uscire di nascosto in piena notte per incontrare la ragazza che occupa i tuoi pensieri, quel paesaggio familiare, visto di notte sembra così diverso: è la storia dei due liceali Isaki e Ganta che, tra dubbi e paure, trovano il loro posto speciale: il 22 febbraio sarà disponibile in libreria, fumetteria e store online il secondo volume di Insomniacs After School 2. Continuano Kemono Jihen 15, Mission: Yozakura Family 10, Kingdom 56, Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 7 e Hiraeth 2.

Uscite 1 marzo

Cresce la Moto Hagio Collection, la collana dedicata alla sensei con A Cruel God Reigns! L’attesa opera di Moto Hagio, vincitrice alla prima edizione dell’Osamu Tezuka Cultural Award for Excellence, raccolta in 10 volumi, sarà disponibile dal 1 marzo. Il primo marzo sarà inoltre disponibile la nuova attesissima hit dell’autore di Tokyo Ghoul, Choujin X 1.

Nonostante i loro caratteri all’apparenza opposti, Azuma Higashi e Tokio Kurohara, liceali del secondo anno, condividono un forte legame di amicizia. Azuma è un ottimo studente, è abile nella lotta e i suoi valori lo conducono a opporsi alle ingiustizie che hanno luogo in città. Tokio, di contro, in classe non ascolta e poltrisce, e anche quando si tratta di combattere preferisce fare da spettatore. Tuttavia, ci sono avversari che nemmeno Azuma sarebbe in grado di affrontare: i Choujin, esseri umani dai poteri soprannaturali, responsabili della devastazione che segna come una cicatrice la zona del Giappone nella quale vivono i due ragazzi.

Tra le novità del primo marzo anche Mononogatari 1, di cui è già disponibile l’anime. Quando uno spirito accede al mondo degli umani, può possedere un vecchio oggetto e assumere una forma umana, prendendo il nome di tsukumogami. Questi spiriti possono essere gentili oppure violenti, nel qual caso il clan Saenome aiuta a rispedirli indietro per evitare disastri. Hyouma è un membro del clan, ma è travolto da un odio esasperato per gli spiriti, il che lo espone al pericolo di causare, nell’atto del dovere, catastrofi soprannaturali. In libreria anche un nuovo volume della Osamushi Collection con The Crater e arriva un dolce racconto familiare sul rapporto fra adulti e adolescenti, tra commedia scolastica, slice of life e boy’s love: Stay Gold 1! Continuano: Tokyo Revengers 24, Yarichin Bitch Club 5, I quattro fratelli Yuzuki 5 e, per Edizioni BD, Dada Adventure, con il vol. 5.