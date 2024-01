Arriva nelle sale il 14 febbraio il sequel diretto da Martin Bourboulon con Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrell: il trailer.

Dopo il successo del primo capitolo arriva nelle sale il 14 febbraio il sequel I tre moschettieri: Milady, basato sul capolavoro della letteratura francese di Alexandre Dumas. Il film, diretto da Martin Bourboulon, è incentrato sull’enigmatica figura di Milady de Winter e i suoi intrighi di corte.

Il cast del film vede Eva Green interpretare Milady de Winter, affiancata da Vincent Cassel nel ruolo di Athos e Louis Garrel nei panni di Re Luigi XIII. François Civil ritorna, poi, nei panni di D’Artagnan, affiancato da Romain Duris (Aramis) e Pio Marmaï (Porthos). Vicky Krieps e Lyna Khoudri riprendono i ruoli della regina consorte Anna d’Austria e di Constance.

Poster da Ufficio Stampa

Inoltre, dal 9 febbraio, saranno disponibili in libreria il romanzo e il manga ufficiali del film I tre moschettieri: Milady editi in Italia da Gallucci Editore. L’adattamento del romanzo è stato pensato per avvicinare i giovani lettori al grande classico, mentre il manga è opera dell’autore franco-tunisino Néjib e illustrato da Cédric Tchao.

La sinossi del film

Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan, costringendolo a unire le forze con la misteriosa Milady de Winter per salvarla. Mentre il Re è nelle mani del cardinale Richelieu, D’Artagnan e i Moschettieri sono l’ultimo baluardo prima del caos. Con la Francia sull’orlo del disastro, il destino li porterà a una scelta difficile: sacrificare coloro che amano per portare a termine la loro missione?

LEGGI ANCHE: — ‘L’anima in pace’ di Ciro Formisano: clip esclusiva

Il romanzo e il manga

A portare in libreria la storia è Gallucci Editore, nella doppia veste di romanzo dal ritmo incalzante con testo adattato di Maxime Fontaine e di manga. Nelle pagine del romanzo – pensato per avvicinare i giovani lettori per avvicinarli a un grande classico – Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. Per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter.

Nel frattempo, la Francia rischia di essere messa a ferro e fuoco, e con il re in balia del cardinale Richelieu, D’Artagnan e i Moschettieri dovranno in ogni modo cercare di difenderla. Ma un segreto dal passato rischia di infrangere quella che sembrava la più solida delle alleanze.

Foto di Ben King da Ufficio Stampa

Nella versione manga di Néjib illustrata da Cédric Tchao, Luigi XIII, uscito illeso da un brutale attentato, ha deciso di schierarsi in favore della guerra contro i protestanti, asserragliati nella città fortificata di La Rochelle. Il temuto arrivo dei rinforzi da parte della marina inglese, tuttavia, renderà lo scontro più cruento e porterà a un lungo assedio… Nel frattempo Constance è stata rapita, e d’Artagnan è disposto a tutto per ritrovarla… persino ad allearsi con la seducente e infida Milady de Winter.

Tra nuovi complotti, duelli all’arma bianca e lettere in codice da decifrare, i Moschettieri, di nuovo riuniti, dovranno lottare contro il tempo per impedire che l’esercito del Regno di Francia sia sconfitto per mano dei cospiratori.

Il romanzo

Testo adattato di Maxime Fontaine

traduzione dal francese di Debora Cerri e Lucia Visonà

64 pagg., 15 x 21 cm, brossura con bandelle

euro 14.50

ISBN 9791222102962

Il manga

Néjib, disegni di Cédric Tchao Traduzione dal francese di Giovanni Zucca 184 pagg., 16,8 x 23.3 cm, cartonato

euro 14.90

ISBN 9791222105291

Foto da Ufficio Stampa