‘Hiraeth. L’ultimo viaggio’, dal 25 gennaio il cofanetto con i tre volumi della serie manga

Dopo 'Oltre le Onde', arriva in Italia 'Hiraeth. L'ultimo viaggio', la nuova struggente opera di Yuhki Kamatani.

Dopo l’amatissimo Oltre le Onde, esce per J-POP Manga Hiraeth. L’ultimo viaggio, la nuova opera di Yuhki Kamatani. Il manga arriva in Italia il 25 gennaio in un cofanetto da collezione che raccoglie i tre volumi della serie. La leggerezza e il realismo magico di Oltre le Onde tornano in Hiraeth. L’ultimo viaggio per affrontare un tema delicato come l’accettazione della perdita e la necessità di imparare a convivere con il vuoto di chi non c’è più.

Sai Mika?

Secondo i miti il mondo dei vivi

e quello dei morti sono collegati!

Pensarla così mi fa sentire un po’ sollevata…

Sai? Gli dei esistono davvero!

Morirò e poi potrò rivederti perciò… Aspettami!.

Mika, una giovane studentessa, sta affrontando con enorme difficoltà il lutto per la perdita della sua migliore amica. Disperata e sola, in preda a quel sentimento di nostalgia e rimpianto che i gallesi chiamano hiraeth, è determinata a ricongiungersi con lei… nell’aldilà. Tuttavia, prima che possa accadere l’irreparabile, la ragazza viene salvata da due viaggiatori: un misterioso dio senza nome e un immortale, Hibino, che segue il dio nella speranza di scoprire da lui come porre fine alla propria esistenza.

Insieme ai due nuovi compagni, Mika inizia così un viaggio verso Yomi, la terra dei morti, luogo mitico in cui speranza e disperazione si intrecciano. Ma anche di fronte alle meraviglie e alla magia che le si sono ora schiuse davanti, riuscirà la giovane a trovare una via d’uscita dal suo dolore?

«Siamo molto felici di portare in Italia le storie di Yuhki Kamatani. – dice Georgia Cocchi Pontalti, marketing manager di J-POP Manga – L’artista che ci ha insegnato molto sulle relazioni con Oltre le Onde, torna a farci riflettere e commuovere con una storia sull’accettazione di se stessi, l’elaborazione del lutto, la ricerca del proprio posto nel mondo».

Hiraeth. L’ultimo viaggio

di Yuhki Kamatani

Box 3 Volumi – Serie Completa

Formato – 12,4×18 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 192 Cad., B/N

Prezzo – 19,50 €