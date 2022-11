‘Dada Adventure’, la serie euromanga in un cofanetto da collezione

'Dada Adventure' è dal 23 novembre in libreria, fumetteria e in tutti gli store online con le avventure della piccola Dada.

Dopo la presentazione a Lucca Comics & Games 2022, arriva in fumetteria dal 23 novembre Dada Adventure per Edizioni DB. La fortunata serie euromanga fantasy, creata da Alessandro Starace e Leonardo Berghella, è nata sul web e ora raccolta in uno splendido cofanetto da collezione. Con un’estetica che strizza l’occhio al manga shōnen e riferimenti al mondo del gioco di ruolo, Dada Adventure invita il lettore ad aprire, insieme alla piccola protagonista Dada, l’Adventure guide di Grenf Oldheart e armarsi di coraggio e punti esperienza per immergersi in una originale quest ricca di personaggi incredibili e combattimenti memorabili.

«Che cos’è… un’avventura? È quando una persona si lancia in qualcosa, spinta da un forte impulso dentro di sé… Il più delle volte inizia con un viaggio e poi diventa qualcosa di completamente diverso, di imprevedibile».

Come un tenero e paffuto angioletto, Dada è caduta dal cielo, senza alcuna memoria del proprio passato. A guidarla, un unico, grande desiderio: esplorare il mondo in ogni dove, procedendo all’avventura e sempre con il sorriso sulle labbra. Chi è davvero questa buffa bambina e chi è alla sua ricerca? Da dove provengono gli straordinari poteri grazie ai quali può riprodurre le abilità dei propri avversari e che rendono la piccola una rivale imbattibile? Il suo irresistibile viaggio, una battaglia dopo l’altra, la condurrà forse a diventare… una vera e propria dea!

L’euromanga fantasy di Alessandro Starace e Leonardo Berghella sarà in libreria dal 23 novembre in uno splendido cofanetto da collezione contenente i sei volumi e la mappa del mondo di Dada Adventure.