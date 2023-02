Durante la Fashion Week se ne vedono di cose strane a Milano, ma il 27 febbraio i passanti – tra l’aria gelida e gli outfit eleganti – hanno scorto persino un Choujin. I meno esperti avranno in realtà notato una non ben identificata maschera. Ma il Choujin è molto di più: è una specie di essere umano che esiste sin dall’antichità, dotato di talenti, capacità e aspetto fuori dall’ordinario. I tratti caratteristici sono molto vari, ma questo esemplare si distingue per il lungo becco (somigliante a una maschera carasu tengu), piume e artigli.

Si dice che esista un Choujin ogni 1000 esseri umani. Oggi è stato avvistato il primo. Ma come nascono queste creature? Eredità genetica, contagio, predisposizione naturale o artificiale: sono svariati i modi in cui un Choujin può avere origine, l’importante è che al suo interno si presenti una certa anomalia, chiamata Super Cellula.

La presenza di questi esseri ha inevitabilmente compromesso l’ordine mondiale, portando alla creazione di stati indipendenti e guerre fratricide tra Choujin e Umani. Oggigiorno, il mondo è frammentato in provincie autonome. Ognuna con dei Choujin Guardiani. Oggi, Milano è una di quelle province.

Potrete scoprirne di più attraverso la preview gratuita del primo capitolo di Choujin X, l’opera scritta e disegnata da Sui Ishida, l’autore di Tokyo Ghoul, fenomeno internazionale che ha conquistato il pubblico negli anni della sua serializzazione. L’edizione italiana di Choujin X vol.1 sarà disponibile a partire dall’1 marzo per J-POP Manga.