Tacotoon, tutte le uscite di febbraio 2023: in arrivo tanti titoli coreani

Il catalogo Tacotoon, la piattaforma di intrattenimento digitale, continua ad ampliarsi tra novità, nuove stagioni ed episodi.

Tacotoon, l’app di webcomics nati per essere fruiti da device, presenta le novità per questo febbraio 2023. Innanzi tutto, ci sono Originals e titoli coreani in arrivo nelle prossime settimane. In uscita questo mese i primi capitoli di molte opere coreane di grande successo come A modest man and a macho woman, Morpheus e Sweet Room.

Continuano anche le serie più seguite della piattaforma, come Sottopelle, l’urban fantasy di successo di Caterina Bonomelli, ma anche Of Men and Magic, Cara Celeste Compagnia, Che sia stato il maggiordomo e tanti altri. Di seguito maggiori dettagli.

Tacotoon, uscite 7 febbraio

Dal 7 febbraio sarà disponibile il primo capitolo di A modest man and a macho woman, il dramma

sentimentale di Sital K, che scardina gli stereotipi di genere imposti dalla società coreana odierna.

Il giovane Seha Song è cresciuto sentendosi femminile fin dalla giovane età, mentre Bada Pi è cresciuta sentendosi dire che era un maschiaccio sin da quando era bambina. Questi due, che hanno un aspetto e un atteggiamento non conforme al loro genere, sono cresciuti ricevendo costantemente commenti su come dovrebbero comportarsi. All’ingresso dell’università, Seha Song e Bada Pi decidono di vivere in un modo che corrisponda al proprio genere, ciò che la società si aspetta che siano. Cercano di soddisfare gli standard degli altri, ma il loro vero modo di essere non potrà mai essere nascosto del tutto. Continuano anche Che sia stato il maggiordomo 10, Luchadora! 7, Punk Truffle 11 e Wasabi Gummybears 11.

Uscite 14 febbraio

Il 14 febbraio sarà disponibile il primo capitolo di Morpheus, l’opera di Myoung-hyi Noh. Un Webtoon originale di RockinKOREA ambientato in un futuro non troppo lontano, in una città piena di perdizione, avidità e… indagini! Il centro di tutta l’avidità e i peccati della Asia Unita è Myoyoung City. All’interno delle sue mura si trova l’ufficio investigativo Sinwoon. Ufficio in cui lavora un investigatore in cerca di vendetta verso la città… o verso se stesso? Arrivano anche il quarto capitolo di Odd Galaxy, l’opera sci-fi di Matteo Parisi ed Elisa Di Virgilio. Rebecca e J sono riusciti a fuggire dalla nave madre dei Pheri, non senza l’aiuto di Mazatl, l’iguan… cioè, l’Halach che inizialmente gli dava la caccia. In fuga dalla flotta Pheri, i tre si dirigono verso Zipacna, pianeta natio di Mazatl. La caccia per l’Omnilog è iniziata… Continuano anche Our cats are more famous than us 32, Peter Panda 2 e Bite me 2.

Uscite 21 febbraio

Il 21 febbraio continua l’espansione del catalogo TacoToon con nuovi titoli di RockinKOREA. Arriva Sweet Room, opera Boy’s Love di Kim SSAAM. Una romantica storia d’amore tra due uomini di estrazione sociale molto differente che riescono a trovare la pace dalla vita quotidiana solo tra le mura di una accogliente camera d’hotel a 5 stelle. Joo-in Kang è un ricco ereditiere che però soffre di stanchezza cronica e insonnia perché sopraffatto da tutte le responsabilità che ricadono su di lui. Quando però tiene Seung-joo Shin tra le braccia, Joo-in riesce a tranquillizzarsi e a dormire senza problemi. Sweet Room è una storia d’amore segreta tra un uomo ricco e un uomo comune in una dolce stanza VIP di un hotel a 5 stelle. Arriva anche il 15esimo episodio di Sottopelle, di Caterina Bonomelli. Momo, stanca dei segreti, ha dato inizio a un rituale del sangue per forzare il suo ingresso nei pensieri celati di Orione. Che misteri nascondono la mente e il passato del Nephilim, che sembra così indissolubilmente legato alla giovane strega influencer?! Continuano anche God’s descendants 3, Our cats are more famous than us 33 e Wasabi Gummybears 12.

Uscite 28 febbraio

Il 28 febbraio arriva su TacoToon il quarto capitolo di Camelot. Il primo scontro dei giovani cavalieri non è andato esattamente come Merlin si aspettava. Costretti a fuggire anche a causa della loro inesperienza in battaglia, i quattro giovani capiscono che, loro malgrado, sono l’unica speranza rimasta all’umanità. Nel frattempo, un antico nemico dei cavalieri della tavola rotonda viene richiamato al servizio… Continuano anche A sachet of the Empress 29, Cara Celeste Compagnia 12, In fondo al drago 6 e Joseon Love Control Agency 35.