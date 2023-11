A Lucca Comics & Games 2023 incontriamo Andrea Freccero, Art Director di Topolino, che ci racconta un anno ricco di celebrazioni.

A Lucca Comics & Games, non potevamo non cogliere l’occasione di scambiare quattro chiacchiere con Andrea Freccero, Art Director di Topolino. Il 2023 – per il settimanale edito da Panini – è stato infatti un anno ricco di anniversari e non sono mancate novità presentate proprio in Fiera. «I personaggi che popolano il mondo Disney sono tantissimi, quindi non manca mai il modo di festeggiare qualche evento importante. – ci dice Andrea Freccero – Nel 2024 abbiamo da festeggiare un Papero. L’anno prossimo credo quindi che eventi importanti saranno dedicati a Paperino. Celebreremo poi ogni settimana il nostro settimanale del cuore con storie importanti dal taglio inusuale, su cui sono a lavoro artisti di grandissimo livello. Faccio un paio di nomi tra i tanti: Paolo Mottura e Ivan Bigarella. Ma siamo sempre sul pezzo! Il 2024 sarà ricco di continuazioni di serie e nuove e importante sorprese. Ci saranno anche tantissime variant, ma le vedremo presto».

L’omaggio a Steamboat Willie

Tra le celebrazioni, una che ha visto protagonista proprio Freccero è stata quella dei festeggiamenti per i 100 anni della The Walt Disney Company. Per l’occasione, l’art director ha curato un omaggio a Steamboat Willie sul numero 3543.

«Steamboat Willie è un’icona. – commenta in proposito Freccero – Quando mi hanno detto che avremmo dovuto pubblicare una cover a lui dedicata, non ho avuto il minimo dubbio. E, tutto sommato, è stato più facile di altre copertine perché dovevo riprendere quel tipo di immagine iconica. Ho preso un frame preciso dell’animazione e ho cercato di riprodurlo in modo fedele con piccole modifiche per adattarlo alla nostra gabbia, in formato verticale. Poi si è pensato di dare alla cover un taglio retrò. Non avevamo possibilità di sbagliare. La fase più dubbiosa è arrivata quando abbiamo pensato al logo da posizionare sopra la cover. È una delle copertine che mi ha dato più soddisfazione, perché è stata molto apprezzata».

L’album di figurine di Topolino e la variant celebrativa dei 10 anni di Panini Disney

Tra le novità presentate a Lucca Comics & Games spicca poi l’album di figurine Topolino, storie e personaggi di un mondo fantastico. Tanti scenari illustrati, per l’occasione, da Federico Butticè con immagini inedite disegnate da Andrea Freccero. In ogni bustina della collezione è possibile trovare le Card Argento e le Card Diamante, speciali carte da custodire nelle apposite tasche trasparenti dell’album.

«Quelli della mia generazione sono cresciuti con le figu sotto il banco, ma credo che siano molto amate anche dalle nuove generazioni. – spiega Freccero – Panini è uscito con questo bellissimo album sul mondo di Topolino inteso nella sua interezza. È stato un progetto impegnativo, che ha coinvolto tutto lo staff creativo di collaboratori di Topolino. Dagli sceneggiatori ai disegnatori, passando per i coloristi. Contiene parecchie figu speciali. Io ho realizzato circa 24-25 card. Hanno un effetto diamante. Trovo che siano ben riuscite. È un’edizione che ha un taglio dedicato non solo ai bambini, ma anche ai lettori che amano questo tipo di mondo. Quelli con qualche anno in più».

A firma di Freccero, c’è anche la variant cover da collezione del numero 3541 di Topolino, dedicata ai 10 anni di Panini Disney. Una cover a quattro ante che riunisce gli amici di Topolinia e Paperopoli.

«Dieci anni fa feci la prima cover a 4 ante. Fu innovativa perché il formato è particolare. – dice Freccero – È passato un po’ di tempo, 10 anni, ma l’editore ha pensato di proporre una copertina simile che rappresenti un traguardo importante. Ora la trovate a Lucca, credo che sia ben riuscita anche grazie a questa superficie opaca e ai personaggi lucidati. Volevamo omaggiare vecchi personaggi e qualche personaggio recentemente finito sotto le luci della ribalta. Ho tanti aneddoti, perché l’ho disegnata su un grande formato per evitare brutte sorprese in fase di stampa. In fase di bozza, sono arrivato su Archimede. Mi rimaneva questo angolino, così ho disegnato Archimede che si scattava un selfie. Mi sembrava simpatico. Però poi abbiamo dovuto adattare tutta l’immagine, far sì che raccontasse il selfie. Abbiamo dovuto ruotare personaggi. Ci son stati tanto amore e tanta cura».

Il ritorno di Ducktopia

Infine, chiediamo a Andrea Freccero della collaborazione con Licia Troisi. In anteprima a Lucca Comics & Games, c’è infatti anche la cover variant del numero 3546, dedicata a Ducktopia, disegnata da Andrea Freccero e colorata da Andrea Cagol con le atmosfere magiche della saga ideata da Licia Troisi e Francesco Artibani. «I mondi di Topolino sono infiniti come le sue collaborazioni. – ci racconta l’Art Director – Già l’anno scorso abbiamo avuto Licia Troisi a Lucca. Devo dire che ha partecipato con un entusiasmo incredibile, come accade spesso quando si contattano scrittori di un altro ambiente. Sembrano conoscere questo mondo come se ci fossero nati. È una magia culturale che abbiamo dentro di noi da generazioni. Quindi sì, torna Ducktopia e per Lucca abbiamo realizzato questa particolare cover variant per la prima volta con effetto cornice».

«Topolino è un personaggio che si adatta a qualsiasi situazione e tempo – conclude Freccero – ma credo che sia la forza di tutti i personaggi del mondo Disney. Passano gli anni adattandosi agli usi e costumi del caso. Topolino di oggi racconta storie adatte a un lettore del 2023 e, tutto sommato, amabili anche da lettori che hanno iniziato a leggere topolino 40 anni fa. Sono personaggi senza tempo».