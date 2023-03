Arriva un imperdibile volume per i veri fan delle sneakers con i consigli dei migliori esperti giapponesi.

Il fenomeno di customizzazione delle sneakers è sempre più diffuso tra gli appassionati. Oltre ai tutorial sul web, ora finalmente Panini Comics ci regala il manuale definitivo: Come customizzare le sneakers (già disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it) è un vero e proprio must have per gli appassionati che vogliono rendere iconiche le proprie scarpe. L’obiettivo? Trasformarle in pezzi d’arte rari e unici.

Figlia della cultura americana, la personalizzazione delle sneakers si espande fino al Giappone dove sono diversi i maestri della tomaia ad essersi distinti per i loro lavori. Per i più fanatici di sneakers è infatti impossibile limitarsi solo all’acquisto, anche se si tratta di brand iconici che hanno influenzato la cultura della moda oltrepassando i confini dello sport. Come customizzare le sneakers è quindi il manuale perfetto per apprendere le migliori tecniche di personalizzazione, dalle più semplici – che si completano nell’arco di una settimana – alle più complesse e professionali, con la lavorazione e modifica della tomaia.

Come customizzare le sneakers: nove diversi progetti

Il manuale propone nove diversi progetti completi di istruzioni dettagliate e un ricco apparato illustrato di tutto il work in progress per imparare ogni tecnica di customizzazione dai migliori esperti. Il volume si apre con Scegliere i colori, una guida all’acquisto degli smalti acrilici ad acqua con straordinarie capacità coprenti: i migliori per questo tipo di lavoro. Con Colorare un elemento si affronta l’utilizzo del colore per la personalizzazione della sneakers.

Nel terzo case study – Carta per decalcomanie ad acqua – si esplora la tecnica dell’idrografia usata per trasferire stampe sulle sneaker usando una stampante e la carta adatta per questo lavoro. Si prosegue poi con lo Stencil painting, che si avvale dell’utilizzo di stencil e aerografo e con lo Stile cartoon, per rendere le proprie calzature come uscite da un fumetto. La Colorazione street art proposta nel sesto progetto illustra come ottenere una perfetta customizzazione utilizzando l’aerografo per creare i giusti gradienti.

Il penultimo progetto, Riprogettazione di un singolo elemento, illustra come riuscire a ricreare modelli che di solito sono disponibili sul mercato solo in edizione limitata. Il manuale si conclude con la Customizzazione All Upper, l’ultimo processo per veri esperti e super appassionati che guida lo sneakerhead nel ridisegnare l’intera tomaia passo dopo passo con il metodo All Upper.