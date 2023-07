‘Beyond the Story: il racconto di 10 anni di BTS’ è scritto in collaborazione con Big Hit Music e scritto da Myeongseok Kang.

Esce il 9 luglio, in contemporanea mondiale, Beyond the Story: il racconto di 10 anni di BTS. Il libro è stato scritto in collaborazione con BIGHIT MUSIC. Per la prima volta dunque i BTS condividono con i loro fan storie che ancora non si conoscono, foto inedite, codici QR dei video e tutte le informazioni sugli album. I BTS hanno fatto il loro ingresso nel mondo musicale il 13 giugno 2013 e hanno quindi celebrato da pochissimo, proprio a giugno di quest’anno, il decimo anniversario dal loro debutto. Durante questo arco temporale hanno raggiunto la vetta come icone globali e, in questo momento particolarmente significativo, hanno deciso di ripercorrere la loro storia passo dopo passo, nel loro primo libro ufficiale.

Beyond the Story: il racconto di 10 anni di BTS è un libro unico, in cui per la prima volta i BTS condividono le storie personali e i dietro le quinte del loro viaggio, raccolti in tre anni di approfondimenti e due anni di interviste realizzate da Myeongseok Kang, che ha scritto di K-pop e di cultura pop coreana su vari media. Il libro si sviluppa in sette capitoli, che procedono in ordine cronologico, da prima del debutto a oggi, in cui le voci vivide e le opinioni dei BTS si armonizzano per raccontare una storia sincera, vivace e profonda. Nelle interviste individuali, condotte lontano dalle telecamere e senza filtri, chiariscono il loro percorso musicale da più angolazioni e ne discutono il significato.

Beyond the Story: il racconto di 10 anni di BTS: foto-ritratto e materiale online

Inoltre, in apertura del volume, si trovano foto-ritratto che mostrano i BTS nella duplice veste di ragazzi e artisti e, all’interno, sono presenti foto concept, tracklist di tutti gli album e oltre 330 codici QR. Trattandosi di artisti cresciuti nel mondo del digitale infatti, i BTS comunicano con i loro fan, gli ARMY, attraverso Internet. Proprio per questa ragione, in questo libro i lettori possono accedere immediatamente a trailer, video musicali e altri materiali online, per avere una comprensione dettagliata di tutti i momenti chiave della loro storia.

Myeongseok Kang è un critico di lungo corso e direttore responsabile di molti media dedicati alla cultura pop coreana, incluso il K-pop. Attualmente lavora per Weverse Magazine. BTS e Myeongseok Kang, Beyond the Story: il racconto di 10 anni di BTS, in libreria dal 9 luglio, Mondadori, 568 pagine, 28 euro.