Da fenomeno online a neologismo riconosciuto dal prestigioso vocabolario Treccani: BookTok dimostra quanto la nostra lingua sia viva.

Quando si dice che la lingua è viva e, come tale, si rinnova e si arricchisce; semplicemente cambia. L’ultima prova arriva dal prestigioso vocabolario Treccani che ha inserito tra i suoi lemmi una nuova parola. Si tratta di BookTok, sostantivo ma anche hashtag e fenomeno che riunisce attorno a sé una numerosissima community su TikTok. Ogni anno, infatti, l’enciclopedia aggiunge alle sue parole nuovi termini. E questa volta è toccato a BookTok – e al derivato BookToker – entrare nella rosa dei neologismi del 2023.

Per l’occasione, Treccani commenta l’impegno e l’attenzione ai cambiamenti e alle novità linguistiche dell’italiano. “La sezione dedicata ai neologismi del portale Treccani – tra le più consultate e discusse dagli utenti della Rete – documenta fenomeni linguistici emergenti che hanno rilevanza culturale. Siamo stati felici di poter segnalare un neologismo come BookTok, il successo di questo hashtag ci dimostra infatti che l’interesse per la lettura da parte delle nuove generazioni, in forme tecnologicamente innovative e fortemente coinvolgenti, è ancora molto forte”.

L’ufficializzazione di BookTok da parte di Treccani conferma nero su bianco la portata globale di un fenomeno che segna ad ora oltre 120 miliardi di visualizzazioni. Solo in Italia, parliamo di quasi 2 miliardi (l’hashtag dedicato è #BookTokItalia) con un evidente impatto sulla filiera editoriale e sulla comunicazione libraria. La piattaforma, infatti, è riuscita nell’intento di avvicinare e coinvolgere intere generazioni di appassionati rivoluzionando approccio al libro. Un fenomeno, dunque, impossibile da ignorare, dentro e fuori TikTok.

Nata in sordina tra le pagine dei libri e nelle stanze dei lettori, ora la storia di BookTok conta milioni di lettori per una storia in continua evoluzione. La decisione di Treccani di inserire il lemma tra i neologismi del 2023 arriva insieme a un’altra importante iniziativa. TikTok è, infatti, Official Entertainment Partner del Salone del Libro di Torino 2023.

