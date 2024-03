Ricchissimo il programma della manifestazione, prevista dall’8 al 10 marzo presso Superstudio Maxi: grandi ospiti da tutto il mondo e temi importanti

Dall’8 al 10 marzo presso Superstudio Maxi (Via Moncucco, 35 – Metropolitana Linea M2 Famagosta) si terrà la VIII edizione di Book Pride, la manifestazione letteraria promossa da ADEI – Associazione Degli Editori Indipendenti, in collaborazione con il Comune di Milano e il Patrocinio della Regione Lombardia. Cosa vogliamo. Questa la frase simbolo della nuova edizione 2024, rappresentata nel manifesto a firma di Sarah Mazzetti e frutto del confronto tra la squadra dei curatori – guidata da Laura Pezzino e Marco Amerighi – che vede presenti Valentina De Poli per Book Young/YA e il fumettista Martoz per Book Comics. Anche per questo 2024 la manifestazione vedrà la partecipazione di un curatore speciale: sarà la stella del basket Gigi Datome, autore di una capsula di incontri a cavallo tra sport, musica e letteratura.

La letteratura italiana e internazionale si dà dunque appuntamento a Book Pride: dalla scrittrice messicana Cristina Rivera Garza, che arriva in Italia dopo il grande successo del suo libro manifesto contro la violenza sulle donne (“L’invincibile estate di Liliana” Edizioni SUR), ad Annalisa Camilli promotrice della campagna UNITE che vede le scrittrici italiane impegnate per la denuncia alla violenza di genere; dalla giovane promessa irlandese, voce dei millenials, Naoise Dolan (“La coppia felice” Atlantide Editore) alla scrittrice Claudia Durastanti. E ancora Walter Siti, John Freeman, Chiara Valerio, Francesca Coin, Bruno Gambarotta, Claudia Apablaza, Sally Bayley, Jonathan Bazzi, Juan Gomez Barcena, Alessandro Cattelan, Filippa Lagerback, Sara Marzullo e moltissimi altri e altre.

Nel programma Book Pride spazio anche alle parole in musica con Vinicio Capossela, La Rappresentante di Lista, Andrea Appino, Ghemon e Andy_bluvertigo.

Book pride, si parla di diritti delle donne e di ambiente

Grande attenzione sarà data al tema dei diritti, con incontri che coinvolgeranno realtà sociali significative. Si parlerà di pari opportunità con NonUnaDiMeno, di scenari di guerra e del lavoro sul campo con Emergency, di integrazione e abbattimento dell’odio razziale con Agenfor International Foundation e di ambiente con Fridays for Future.

Tra le novità di questa edizione di Book Pride la sezione Book Sport. In una città come Milano, da sempre in prima linea per le competizioni e che adesso si appresta ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, gli organizzatori hanno pensato a un cluster di eventi dedicati al mondo dello sport. I visitatori potranno partecipare a incontri unici come quello con il grande campione di tennis Adriano Panatta e Domenico Procacci, produttore cinematografico ed editore del Tennis Italiano, a poca distanza dalla incredibile vittoria italiana alla Coppa Davis.

Tra gli ospiti di Book Pride anche il giornalista Bruno Gambarotta (“Fuori programma”) e il critico Giorgio Simonelli (“Quasi Gol”), entrambi editi da Manni Editore che interverranno sul rapporto tra calcio e televisione; mentre Umberto Zapelloni e Giorgio Terruzzi racconteranno gli anni d’oro della Formula 1 a partire dalla indimenticabile sfida tra Ayrton Senna e Alain Prost (“Senna e Prost. La sfida infinita”, 66thand2nd), a pochi mesi dal trentennale della morte del pilota brasiliano, al quale è dedicato anche l’incontro con Giulia Toninelli autrice di “Ayrton Senna. Occhi feroci, occhi bambini” (LAB DFG edizioni).

Arriva in fiera anche il popolare magazine Cronache di spogliatoio con Giuseppe Pastore e Fernando Siani, che hanno cambiato il ritmo dello storytelling sportivo grazie agli ascoltatissimi podcast “Rasoiate”, “Lo Stellato” e “Fontana di Trevi”.

Book Pride Young, lotta alle mafie e salute mentale

Si amplia invece la sezione Book Young che raddoppia la sua proposta aprendosi al pubblico degli adolescenti e giovani adulti. Incontri, attività laboratoriali e letture ad alta voce: tante le tematiche centrali come la lotta alle mafie, di cui parlerà Dario Levantino, o l’importanza della meraviglia affrontata nell’incontro tra scienza e magia tenuto da Massimo Polidoro.

Ma anche femminismo e parità di genere – temi su cui interverranno Chiara Alessi, Elisa Palazzi, Roberta Villa e Cecilia D’Elia – e giornalismo e informazione, di cui si discuterà con la redazione del magazine Internazionale Kids. Di violenza di genere, salute mentale, ma anche guerre, conflitti e neurodiversità parleremo attraverso i balloon. A intervenire saranno grandi matite come Cristina Portolano, Dottor Pira, Maicol & Mirco, Sualzo, Vanna Vinci e molti altri e altre.

Book Comics, arriva Book Arcade

Grande novità a Book Pride: nella programmazione Book Comics anche l’apertura al mondo dei videogiochi con la nascita di Book Arcade. Una straordinaria sala giochi dedicata esclusivamente al talento dei creatori italiani che si sono distinti nel campo dei giochi indipendenti. Studio Pizza, We Are Muesli, Yonder Entertainment e Giochi Penosi sono le realtà coinvolte in questa iniziativa che con i loro prodotti abbracciano tutto lo spettro dei videogiochi, dalle forme più divertenti e spensierate, all’eleganza intellettuale e alla satira tagliente.

Info. Book Pride

Il programma è disponibile sul sito www.bookpride.net.

La biglietteria online è già disponibile così come è possibile l’accreditamento per i giornalisti

al seguente link https://biglietti.bookpride.net/accreditations. La fiera è aperta dalle ore 10 alle

ore 20 per tutti e tre i giorni. I possessori delle tessere FAI – Fondo Ambiente Italiano; Arci e

Abbonamento Musei per le regioni Lombardia, Piemonte e Valle D’Aosta, avranno una

riduzione sul biglietto d’ingresso.

Oltre che con il sito, la fiera è presente online con i canali social Instagram, Facebook e Tik

Tok, dove saranno proposti contenuti speciali. L’hashtag ufficiale della manifestazione è #bookpridemilano