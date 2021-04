West Side Story torna al cinema nella versione di Steven Spielberg

Dal genio di Steven Spielberg rivive sul grande schermo uno dei musical per eccellenza. West Side Story. Ecco il trailer

Uno dei musical cult della storia del cinema mondiale West Side Story torna a rivivere sul grande schermo grazie al nuovo adattamento del regista premio Oscar Steven Spielberg.

In attesa di scoprire quando arriverà in Italia, 20th Century Studios e The Walt Disney Company hanno rilasciato il primo trailer del film, che vede il Premio Pulitzer e del Tony Award® Tony Kushner firmarne la sceneggiatura.

L’adattamento di Spielberg farà rivivere la rivalità tra due bande di adolescenti. Da una parte gli Sharks (immigrati portoricani) dall’altra i Jets (una gang formata da ragazzi bianchi) nella cornice dell’Upper West Side di New York negli anni 50.

Un cast straordinario che vede Ansel Elgort nei panni di Tony, Rachel Zegler in quelli di María; e ancora Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d’Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony).

