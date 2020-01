Vin Diesel protagonista di ‘Bloodshot’: ecco il trailer ufficiale

Dal 26 marzo al cinema arriva il nuovo film con protagonista Vin Diesel 'Bloodshot', adattamento dell'omonimo fumetto della Valiant. Ecco il trailer ufficiale

Vin Diesel è il protagonista nel nuovo trailer italiano di Bloodshot, film diretto da David S. F. Wilson che arriverà al cinema dal 26 marzo prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto della Valiant. Al fianco di Diesel nel cast troviamo: Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell, Guy Pearce.

Vin Diesel protagonista di ‘Bloodshot’: ecco il trailer ufficiale

Leggi anche:– Il Premio Oscar Jared Leto protagonista di Morbius

Vin Diesel in Bloodshot è Ray Garrison, un soldato riportato in vita dopo essere stato ucciso in battaglia. Trasformato nel supereroe Bloodshot dalla società RST e potenziato grazie alla nanotecnologia, Ray diventa una forza inarrestabile, più forte che mai e in grado di rimarginare le proprie ferite all’istante. Nel controllare il suo corpo, però, la società è in grado di manipolare anche la sua mente e i suoi ricordi. L’obiettivo di Ray sarà quello di scoprire cos’è reale e cosa non lo è.

Crediti foto@Ufficio Stampa Warner Bros. Entertainment Italia