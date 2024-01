Alexander Payne firma la regia di ‘The Holdovers – Lezioni di vita’, storia di uno scontroso professore del New England interpretato da Paul Giamatti. Il trailer.

Arriva nelle sale il18 gennaio The Holdovers – Lezioni di vita, pellicola diretta dal Premio Oscar Alexander Payne che racconta la storia di uno scontroso professore in una scuola privata del New England. A vestire i panni del protagonista è Paul Giamatti che, costretto a rimanere nel campus durante la pausa natalizia, segue un gruppo di studenti nel periodo delle feste.

Dopo il successo di Sideways – In Viaggio Con Jack, Payne e Giamatti si incontrano di nuovo sul set per un’emozionante storia ambientata nel 1970. Paul Hunham insegna storia antica e per il suo carattere difficile è disprezzato sia dagli studenti sia dal corpo docente. Durante le vacanze invernali, viene punito per aver bocciato uno studente di alto profilo, il cui padre ha finanziato il rinnovamento della palestra scolastica. Il professore, dunque, è costretto a rimanere alla Barton Academy con gli studenti che non possono tornare a casa.

HO_09595_R Paul Giamatti stars as Paul Hunham in director Alexander Payne’s THE HOLDOVERS, a Focus Features release. Credit: Seacia Pavao / © 2023 FOCUS FEATURES LLC

Dal primo fotogramma di The Holdovers – Lezioni di Vita, il pubblico si confronta con gli anni Anni Settanta, dalla colonna sonora ai colori desaturati. E non è un dettaglio trascurabile che Payne abbia scelto di ricreare una specifica dimensione, non solo per ambientazione ma anche nell’approccio professionale. “Fino a dove era possibile, ho provato a immedesimarmi nei panni di un regista dell’epoca – dichiara il regista – addirittura in termini di macchinari con cui si girava”.

Saranno, dunque, quei giorni trascorsi insieme a creare un legame speciale tra il professore e il combina guai Angus Tully, interpretato dall’esordiente Dominic Sessa. Angus, ragazzo intelligente con complesse dinamiche familiari alle spalle, è bloccato a scuola insieme a Mary Lamb (Da’Vine Joy Randolph), capo cuoca della scuola, che ha perso il figlio Curtis in Vietnam.

Proprio nel vuoto della scuola deserta, il bizzarro trio vivrà un’esperienza fatta di avventure curiose e sorprese destinata a cambiare il corso delle loro vite.

Immagini Courtesy of FOCUS FEATURES / © 2023 FOCUS FEATURES LLC