Anime Factory ha svelato i doppiatori italiani di ‘The First Slam Dunk’ (in attesa dell’evento che porterà l’anime al cinema).

In attesa di goderci il film anime The First Slam Dunk, Anime Factory ha rivelato il cast dei doppiatori italiani che daranno voce ai protagonisti del film. Il film è scritto e diretto dal noto mangaka Takehiko Inoue, già creatore dell’acclamato manga originale e qui alla sua prima prova come regista.

I doppiatori italiani sono Mosè Singh (Ryota Miyagi), Dimitri Winter (Hisashi Mitsui), Alessandro Germano (Kaede Rukawa), Alessandro Fattori (Hanamichi Sakuragi), Diego Baldoin (Takenori Akagi). E ancora: Federica Simonelli (Ayako), Antonio Paiola (Mitsuyoshi Anzai) e Debora Magnaghi (Kaoru Miyagi).

The First Slam Dunk al cinema

The First Slam Dunk porta lo spettatore in campo, nel vivo del match, dove il playmaker Ryota Miyagi e il resto della squadra dello Shohoku – composta da Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Takenori Akagi e Hisashi Mitsui – stanno per dare vita ad una delle partite più entusiasmanti mai viste sul grande schermo. Ma è anche un viaggio a ritroso nel tempo, grazie a inediti flashback che svelano alcuni dei ricordi più significativi del passato di Ryota, ad oggi mai raccontati da Inoue.

Come lo stesso regista ha infatti sottolineato, «i personaggi hanno continuato a vivere dentro di me anche dopo la fine della serie. […] Inoltre, così come io stesso sono cambiato dai tempi della serializzazione del manga, ci sono prospettive che volevo descrivere ma che allora non ero in grado di illustrare del tutto e prospettive che all’epoca non mi erano visibili. Spero che apprezziate questo come un nuovo Slam Dunk, anche se è uno Slam Dunk con nuovi elementi».

Per questi motivi, anche in Italia l’obiettivo è stato quello di riunire un cast il più possibile fedele alle nuove voci originali del film. Ryuji Kochi, Presidente di TOEI Animation Europe S.a.S. ha così commentato: «Ci auguriamo fortemente che la versione doppiata in italiano del film The First Slam Dunk faccia vivere ai fan italiani lo stesso tipo di esperienza dei fan in Giappone e nel mondo».

Prodotto da TOEI Animation, The First Slam Dunk è in arrivo nei cinema italiani distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, come evento di una settimana: il 10 maggio in anteprima in versione originale sottotitolata e dall’11 al 17 maggio in versione doppiata.