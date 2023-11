‘SURRENDER – Era scritto nel destino’ è il nuovo film del romano Thomas Torelli, ispirato all’ultimo libro di Richard Romagnoli.

Si intitola SURRENDER – Era scritto nel destino il nuovo film del romano Thomas Torelli, regista, autore e produttore indipendente. La storia trae ispirazione dalle pagine di Era scritto nelle foglie del destino – Il lungo cammino per ritornare in India (edito da ROI Edizioni), il nuovo libro di Richard Romagnoli, noto come ideatore del metodo Happygenetica. Sia il docufilm che il libro si aprono non con l’inizio della storia, ma con le presunte battute finali: il ritorno, dopo 11 anni, a Puttaparthi.

Un luogo che Richard Romagnoli – insieme alla sua famiglia – aveva chiamato casa, seguendo gli insegnamenti di Sathya Sai Baba, suo mentore spirituale, e dove era stato nominato Ambasciatore della Risata nel mondo dalla Laughter Yoga Foundation India. Una storia di rinascita, accettazione, e consapevolezza, attraverso la testimonianza di Romagnoli. SURRENDER – Era scritto nel destino sarà proiettato il 23 novembre al Cinema Alhambra di Roma (via Pier delle Vigne, 4 – ore 21.00. Per info e biglietti: https://imhappy.shop/). Sul sito sono disponibili anche i biglietti per Be Happy – le 5 pratiche di felicità, un corso che si terrà il 26 novembre presso l’Hotel Cosmo Palace di Milano.

Il viaggio di Romagnoli comprende anche la collaborazione con aziende internazionali come Nike Europa, Lancome, Microsoft ed Enel. E ancora l’impegno come World Food Ambassador nella lotta contro la fame in tutto il mondo, il Guinness World Record per la risata terapeutica più lunga del mondo e l’associazione benefica Lelefante, fondata per sostenere progetti di aiuto in India e altrove.

Il docufilm Surrender e il libro a cui si ispira promettono di essere diari autentici da cui attingere preziosi insegnamenti di rinascita. Ma anche ispirazione per superare le difficoltà e per abbracciare una visione più luminosa della vita.