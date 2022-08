Sposa in rosso: clip esclusiva del film con Sarah Felberbaum

"Sposa in Rosso è una commedia romantica. Con una particolarità. La vera storia d’amore inizia quando il film finisce" Gianni Costantino

Dal 4 agosto arriva al cinema ‘Sposa in rosso’ il nuovo film di Gianni Costantino, con Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega. Un commedia dei sentimenti tra realtà e finzione e la promessa di un grande amore.

“Sposa in Rosso è una “strana” storia d’amore, ma non solo. Sposa in Rosso è anche una singolare truffa di una coppia di precari, e non solo. Sposa in Rosso è anche la voglia di riscatto di una generazione, crearsi un’opportunità in una vita senza opportunità. Sposa in Rosso è soprattutto una commedia romantica. Con una particolarità. La vera storia d’amore inizia quando il film finisce” Gianni Costantino, regista

Vi mostriamo una clip in esclusiva del film, in cui Sara Felberbaum spiega il motivo per cui si sposa e alla sinossi del film. L’appuntamento con Sposa in rosso è dal 4 agosto al cinema.

Sposa in rosso, trama

Roberta (Sarah Felberbaum) e Leòn (Eduardo Noriega), quarantenni precari in cerca di riscatto, inscenano un matrimonio finto in Puglia per intascare i soldi delle buste che gli invitati regalano agli sposi. I complici sono il trasformista Giorgio (Massimo Ghini), amico mentore di Leòn, e l’anticonformista Giada (Cristina Donadio), zia di Roberta. Gli ostacoli sono i familiari della sposa. La madre asfissiante Lucrezia (Anna Galiena), il fratello paranoico Sauro (Dino Abbrescia) e il padre fuori di testa Alberto (Maurizio Marchetti). In una girandola di imprevisti non sarà facile per i protagonisti prendersi la rivincita che meritano. E forse qualcosa di più.

Crediti foto@Fenix Entertainment e Vision Distribution