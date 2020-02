Sofia Loren, l’attrice 86enne pronta a tornare in tv

Sophia Loren è pronta a tornare sul grande schermo, o il piccolo schermo per meglio dire. Infatti l’attrice napoletana è la protagonista di La vita davanti a sé, il nuovo film prodotto da Netflix e diretto da Edoardo Ponti. Il film uscirà nella seconda metà del 2020 in tutto il mondo e vede la partecipazione della Loren e di Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri e Massimiliano Rossi nel cast. L’icona del cinema italiano, e mondiale, interpreta Madame Rosa, una superstite dell’olocausto che si prende cura di alcune prostitute nel suo appartamento a Bari. Tra i protetti della dona anche un dodicenne senegalese, Momo.

Sophia Loren sembra essere molto entusiasta di aver avuto l’opportunità di lavorare con Netflix.

“Non potrei essere più felice di collaborare con Netflix per un film così speciale. Nella mia carriera ho lavorato con tutti gli studios più importanti ma posso dire con certezza che nessuno ha l’ampiezza di respiro e la diversità culturale di Netflix. Ed è proprio questo che apprezzo particolarmente. Hanno capito che non si costruisce una casa di produzione globale senza coltivare talenti locali in ogni paese, senza dare a queste voci l’opportunità di essere ascoltate. Tutti hanno il diritto di essere ascoltati, il nostro film parla proprio di questo e proprio questo è quello che fanno a Netflix”.