L’8 Febbraio arriva al cinema ‘Runner’, action thriller diretto da Nicola Barnaba che vede protagonisti Matilde Gioli e Francesco Montanari.

Francesco Montanari e Matilde Gioli sono i protagonisti di Runner diretto da Nicola Barnaba in arrivo nelle sale cinematografiche dall’8 febbraio distribuito da Plaion Pictures. Un action thriller, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva, realizzato totalmente da maestranze italiane, unico nel suo genere, che si ispira alla migliore tradizione dei film d’azione degli anni Ottanta facendo della sua protagonista assoluta Lisa (interpretata da Matilde Gioli), un’eroina inarrestabile.

Nel cast, accanto ai due protagonisti, anche Federico Tocci, Ilenia Calabrese, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi, Flora Contrafatto e Hana Vagnerova.

Lisa è una giovane donna di 25 anni con il sogno del cinema da quando era bambina. Per lei il ruolo di runner è un traguardo importante: è il suo arrivo nel mondo del cinema, ma anche il punto di partenza per una fulgida carriera. Lisa si trova finalmente su un vero set cinematografico, dove intreccia una relazione con Sonja, nota star e protagonista del film in lavorazione. Ma l’attrice ha un passato oscuro che torna a bussare violentemente alla sua porta proprio quando Lisa è in camera con lei. Incastrata e accusata dell’omicidio di Sonja, la giovane runner è costretta a scappare per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino, incriminando così il vero assassino che la vuole morta a tutti i costi.

Runner è una caccia senza tregua che vive della chimica esplosiva fra la protagonista, Matilde Gioli, e il Nastro d’argento Francesco Montanari, che torna al cinema con un personaggio che danza fra cinismo e ironia, ricordando alcuni dei suoi ruoli più iconici. Vi lasciamo alla clip in esclusiva del film, ricordandovi che l’appuntamento è in sala dall’8 Febbraio.

Sinossi



Foto di Plaion Pictures