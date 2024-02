Arriva nelle sale italiane il 27 marzo ‘Priscilla’, nuovo film diretto da Sofia Coppola con Jacob Elordi nei panni di Elvis Presley. Il trailer.

È disponibile il trailer ufficiale di Priscilla, nuova pellicola diretta da Sofia Coppola con protagonisti Cailee Spaeny e Jacob Elordi. Scritto e co-prodotto dalla Coppola, il film è stato presentato alla 80ª Mostra del Cinema di Venezia dove si è aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile e arriva nelle sale italiane il prossimo 27 marzo.

A ispirare le vicende è il libro ELVIS and ME della stessa Priscilla Presley con Sandra Harmon. “Sono rimasta colpita dall’autobiografia – spiega la regista – sugli anni che ha vissuto da giovane donna, a Graceland. Ho cercato di cogliere cosa provasse nell’immergersi nel mondo di Elvis, per poi alla fine riemergerne e scoprire la sua identità̀”.

“Come artista per me è importante mostrare il mondo attraverso gli occhi dei miei personaggi, senza giudicare. Mi hanno sempre interessato i concetti riguardanti l’identità, il vissuto e la trasformazione degli individui. Questo film indaga il modo in cui Priscilla è diventata quello che è, e cosa significa e ha significato essere donna per lei e per le generazioni successive. Ha vissuto esperienze comuni a molte giovani donne, con la differenza che le ha affrontate in un contesto inusuale. Ed è per questo che nella storia di Priscilla, pur essendo unica, ci possiamo incredibilmente identificare tutte”, conclude Sofia Coppola.

La sinossi ufficiale del film

Quando l’adolescente Priscilla Beaulieu incontra a una festa Elvis Presley, l’uomo, che è già una superstar del rock’n’roll, nel privato le si rivela come qualcuno di completamente diverso. Un amore travolgente, un alleato nella solitudine e un amico vulnerabile. Attraverso gli occhi di Priscilla, Sofia Coppola ci racconta il lato nascosto di un grande mito americano, nel lungo corteggiamento e nel matrimonio turbolento con Elvis. Una storia iniziata in una base dell’esercito tedesco e proseguita nella sua tenuta da sogno a Graceland. Una storia fatta di amore, sogni e fama.

