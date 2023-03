60 film e tre Oscar vinti. In attesa degli Academy Awards 2023 celebriamo una delle attrici più nominate della storia

Meryl Streep : storia di un’attrice da record

Meryl Streep è una delle attrici più poliedriche ed apprezzate del cinema contemporaneo. 46 gli anni di carriera, durante i quali la Streep ha vinto tra i tanti premi, 3 Oscar e 9 Golden Globe. Detiene il record di nomination agli Academy Awards (ben 21) e di candidature e vittorie ai Golden Globe (31 nomination e 9 vittorie). E pensare che da piccola voleva diventare una cantante lirica! 60 film che spaziano dal drammatico alla commedia, fino ad arrivare al musical.

Meryl Streep e i “NO” ricevuti in carriera.

Se tanti sono stati i successi di Meryl Streep, la sua carriera è costellata anche di molti momenti difficili. Come quel no ricevuto nel 1976 circa da Dino De Laurentis, che la definì troppo brutta per interpretare il ruolo di Dwan nel remake di King Kong (ruolo affidato poi a Jessica Lange). Come la stessa Streep ha raccontato, avrebbe potuto abbattersi o rinunciare al suo sogno; invece fece un respiro profondo e disse

“Mi dispiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma sei solo un parere in un mare di altri migliaia di pareri”.

Tre anni più tardi vinse il su primo Oscar per Kramer contro Kramer.

Un’altra grandissima attrice, Katharine Hepburn (detentrice insieme a Ingrid Bergman, Daniel Day Lewis, Jack Nicholson e Walter Brennan del record di vittorie agli Oscar) la definì “nulla di speciale”. Alan Parker preferì Madonna a lei per il ruolo di Evita Peròn nel celebre musical Evita, ma Meryl Streep le rese pan per focaccia quando Wes Craven scelse lei al posto della regina del pop per il film La musica del cuore del 1999.

“Mai arrendersi, mai smettere di lottare” per citare una frase di Emmeline Pankhurst, personaggio che la Streep interpreta nel film Suffragette del 2015.

Meryl Streep: 5 film da vedere

Per celebrare questa strepitosa attrice, abbiamo selezionato 5 film da vedere o rivedere. La scelta non è stata facile, abbiamo lasciato furoi La mia Africa, Innamorarsi, Il diavolo veste Prada, She-Devil che meritano assolutamente di essere visti!

Kramer contro Kramer – 1979

Diretto da Robert Benton, il film è tratto dall’omonimo libro di Avery Corman. Ha vinto 5 Oscar (tra cui quello come miglior attrice non protagonista di Meryl Streep), 4 Golden Globe e 3 David di Donatello. Racconta la storia di un divorzio e dell’impatto che questo ha sulle persone coinvolte, primo fra tutti il figlio della coppia. Al fianco della Streep troviamo Dustin Hoffman (vincitore dell’Oscar come migliore attore protagonista) e Justin Henry.

La scelta di Sophie – 1983

Con questa interpretazione Meryl Streep ha vinto il suo secondo Oscar, il primo come miglior attrice protagonista. Un’interpretazione toccante e straziante, che ogni ragazza che vuole intraprendere la carriera di attrice dovrebbe vedere e studiare. Il film diretto da Alan J. Pakula, racconta la storia di un giovane scrittore (interpretato da Peter MacNicol) che si trasferisce a New York per scrivere il suo romanzo. Ben presto stringerà amicizia con i suoi vicini di casa Sophie (Meryl Streep) e Nathan (Kevin Kline): lei polacca sopravvissuta ad Auschwitz, lui intellettuale ebreo ossessionato dall’Olocausto. I tre diverranno inseparabili e ben presto il muro di bugie che Sophie ha costruito per allontare il suo passato si sgretolerà, portandola a confessare l’atroce segreto che non aveva mai rivelato a nessuno.

La morte ti fa bella – 1992

Divertente e grottesca commedia nera diretta dal maestro Robert Zemeckis ed interpretata dalla Streep e da Goldie Hawn. Al loro fianco Bruce Willis e Isabella Rossellini. L’aspirante scrittrice Helen (Goldie Hawn) presenta il suo fidanzato Ernest (Bruce Willis) chirurgo estetico, alla sua ex compagna di scuola Madeline (Meryl Streep). Madaline, attrice di scarso successo, assettata di gloria, narcisista e in conflitto con l’amica Helen, le ruberà il fidanzato. L’alcolismo di lui, la depressione di Helen e l’ossessione di Madeline per la giovinezza porteranno all’inevitabile scontro.

Mamma Mia! – 2008

Addattamento cinematografico dell’omonimo musical, il titolo prende spunto dal brano degli ABBA e vanta come colonna sonora gli innumerevoli successi del gruppo svedese. La giovane Sophie (Amanda Seyfried) vive con sua madre Donna (Meryl Streep) sull’isola di Kalokairi in Grecia; non sa chi sia suo padre e sta per sposarsi con il giovane Sky. Mentre fervono i preparativi del matrimonio, Sophie si imbatte in un vecchio diario della madre, in cui scopre che prima della sua nascita aveva frequentato tre uomini. Certa che uno dei tre sia suo padre, li invita al matrimonio all’insaputa della madre. E tutti i nodi verranno al pettine!

The Iron Lady – 2011

Film diretto da Phyllida Lloyd, racconta la vita dell’ex primo ministro britannico Margaret Thatcher, interpretata da Meryl Streep che grazie a questo ruolo vinse il suo terzo Oscar. Film intenso e toccante, vede una Meryl Streep impeganta in un doppio ruolo: interpretare la Thatcher ormai ottantenne e malata di Alzheimer e la Thatcher nel pieno della sua carriera politica. Accolto con polemica e scetticismo da coloro che sono stati vicini all’ex primo ministro (ritenendo l’interpretazione dell’attrice americana troppo caricaturale), vi consigliamo di vederlo in lingua originale per godere appieno della bravura della Streep.

