Arriva nelle sale il prossimo 4 aprile il prequel della saga horror ‘Omen’: svelati il poster e il primo trailer ufficiale.

Il nuovo horror psicologico Omen – L’Origine del Presagio, prequel della classica saga horror, sta per arrivare nelle sale italiane il 4 aprile 2024. Nell’attesa, Disney ha svelato il primo trailer e il poster ufficiali del film, prodotto da 20th Century Studios. La trama segue una giovane donna americana, inviata a Roma per intraprendere una vita al servizio della Chiesa.

Nell Tiger Free as Margaret in 20th Century Studios’ THE FIRST OMEN. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Tuttavia, il suo viaggio la conduce in un oscuro vortice che mette in discussione la sua fede e la porta a scoprire una terrificante cospirazione che mira a far nascere l’incarnazione del male. Il cast del film include Nell Tiger Free (conosciuta per il suo ruolo in Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman) e Bill Nighy (Living).

LEGGI ANCHE: — ‘Il Cacciatore’ di Michael Cimino torna al cinema 45 anni dopo la prima uscita

Omen – L’Origine del Presagio è diretto da Arkasha Stevenson, basato sui personaggi creati da David Seltzer (autore de Il Presagio). A firmare il soggetto è, invece, Ben Jacoby con la sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas. David S. Goyer e Keith Levine sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown e Gracie Wheelan ricoprono il ruolo di produttori esecutivi.

Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.