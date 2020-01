No Time To Die: Billie Eilish firma il brano del nuovo 007

Billie Eilish firma la canzone di apertura del nuovo James Bomd 'No Time To Die'.E' la più giovane ad aver mai firmato un brano per 007.

L’attesa per il nuovo film di James Bond è grande. ‘No Time To Die‘, che arriverà al cinema il prossimo 2 Aprile, vedrà anche la partecipazione di Billie Eilish.

No Time To Die: Billie Eilish firma il brano del nuovo 007

L’artista multiplatino e nominata ai Grammy, ha scritto con suo fratello Finneas il brano di apertura del nuovo 007. Billie Eilish (che ha da poco compiuto 18 anni) è la più giovane artista della storia ad aver scritto e registrato il brano principale della colonna sonora di James Bond.

“E’pazzesco essere parte di questo progetto.- ha dichiarato l’artista – È un grandissimo onere firmare il brano portante del film che è parte di una serie così leggendaria. James Bond è la saga più incredibile che esista. Sono ancora scioccata”.

Leggi anche:– Jared Leto protagonista del trailer di Morbius

Un sogno che diventa realtà come sottolinea il fratello di Billie.

“Scrivere il tema del film di James Bond è qualcosa che abbiamo sognato per tutta la nostra vita. – ha detto Finneas – Non c’è accoppiata più iconica tra cinema e musica se non brani come Goldfinger e Live And Let Die. Ci sentiamo così fortunati nel ricoprire un ruolo, seppur piccolo, in una saga così leggendaria e longeva come 007.”

Un anno straordinario questo per Billie Eilish, che il prossimo 26 gennaio sarà impegnata con la cerimonia dei Grammy Award dove oltre ad esibirsi, ha stabilito un altro primato. E’ la prima artista di questo millennio ad aver ricevuto ben quattro nomination nelle principali categorie: Record Of The Year e Song of The Year per ‘Bad Guy’, Album of The Year per ‘When We All Fall Aspleep, Where Do We Go?’ , Best New Artist. A queste si aggiungono anche le due nomination come Miglior Performance Pop Solista e Best Pop Vocal Album.

Tornando a ‘No Time To Die’ il ruolo di James Bond è affidato ancora una volta a Daniel Craig. Al suo fianco un cast straordinario: Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux.

“Siamo davvero molto felici di annunciare – hanno detto Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, produttori del film – che Billie e Finneas hanno scritto una canzone incredibilmente potente e commovente per No Time To Die, un brano che è stato confezionato impeccabilmente per inserirsi perfettamente nell’emotività della storia del film.”

L’appuntamento con ‘No Time To Die’ e Billie Eilish è al cinema dal 2 Aprile. La cantante sarà poi in tour a partire dal 9 marzo e in occasione dell’IDAYS 2020 arriverà anche in Italia. La data da segnare nel calendario per questa unica tappa italiana è quella del 17 Luglio al MIND Milano Innovation District – Area Expo.

Crediti foto@ kikparess