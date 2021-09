Le madri imperfette e i desaparecidos di Pedro Almodóvar

Madres Paralelas racconta l’incontro di due donne, di età diversa (una più grande una giovanissima) che si trovano ad affrontare nello stesso momento una delle esperienze più sconvolgenti della vita: la maternità.

Ma il film tocca anche il tema della memoria storica, dei desaparecidos spagnoli.

“La memoria storica è una questione ancora in sospeso nella società spagnola, società che ha un debito enorme nei confronti dei desaparecidos. All’inizio non si parlava di questo argomento. A casa mia ad esempio, non abbiamo mai parlato della guerra, perché era un trauma. Ma quando è arrivata la democrazia, questo tema doveva essere affrontato e invece questo non è avvenuto. Sono passati 85 anni da quei fatti, e volevo dare visibilità a questo tema: penso che in Spagna fino a che non verrà pagato il debito con i desaparecidos non potremo chiudere la nostra storia più recente.”

Pedro Almodóvar durante la conferenza stampa di Venezia78