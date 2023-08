In ‘Fanum’, Lorenzo de Moor interpreta il giovane e ambizioso poliziotto Alfieri. La nostra intervista sul set (senza spoiler).

In una serena giornata a Tarquinia incontriamo Lorenzo de Moor, attore che in Fanum veste i panni di Alfieri. «Alfieri è un giovane poliziotto in carriera che si concentra sul suo territorio. – ci dice Lorenzo – È un personaggio affamato, con tanta voglia di correre e non camminare nella sua carriera. Incontrerà Braschi, un Commissario che viene da fuori. Inizieranno ad avere un rapporto affiatato per indagare su questi questi delitti. Il giovane Alfieri avrà la possibilità di imparare, con difficoltà perché ha un ego importante».

Quando incontriamo Lorenzo de Moor, le riprese sono ancora in corso ed è severamente vietato qualsiasi spoiler. Viriamo dunque su una domanda relativa al personaggio. «Di Alfieri mi interessava la sua voglia di far carriera in un lavoro istituzionale per un grande amore nei confronti del proprio territorio. – ci spiega – Ma anche per la voglia di mettersi in gioco. È giovane e ha una missione chiara nella vita, proprio come me». A proposito di Etruschi, invece, de Moor ci confessa di aver dovuto «ripassare molto».

«E son stati studi interessantissimi. – continua – C’è un mistero intorno a Tarquinia e lo senti nell’aria. La mia compagna è venuta a trovarmi dall’Olanda. Ha detto C’è un’energia particolare qui. Io spero si traduca nel film». E l’aspetto thriller? «È molto divertente fare film di genere. – chiosa Lorenzo – Ma non posso fare spoiler. Dirò che è molto avvincente».