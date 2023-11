È nelle sale dal 30 novembre ‘La guerra dei nonni’, pellicola con Vincenzo Salemme e Max Tortora. A firmare le musiche è il Maestro Umberto Scipione.

Il Maestro Umberto Scipione, rinomato compositore italiano, firma la colonna del nuovo film diretto da Gianluca Ansanelli, La guerra dei nonni. La commedia, con Vincenzo Salemme e Max Tortora, è in tutte le sale italiane e racconta le esilaranti avventure di una divertente rivalità tra nonni. Distribuite dall’etichetta FM Records, le musiche di Scipione accompagnano le vicende tra situazione comiche e momenti sentimentali che costituiscono l’intreccio della trama. Le melodie del Maestro, infatti, riescono ad amplificare l’atmosfera della storia, offrendo al pubblico un’esperienza dalle tante sfaccettature.

“Mi ha particolarmente sorpreso la storia del film di Ansanelli”, sono le parole di Umberto Scipione a commento del proprio lavoro. “Fotografa qualcosa che al cinema resta spesso ai margini del racconto, eleggendo a protagonisti personaggi che sono generalmente comprimari. Difficile, infatti, che i nonni abbiano un ruolo centrale nei film italiani. Una storia che esplora anche la frattura esistente con i nipoti perché oggi tra social e smartphone la distanza generazionale è davvero enorme. E diventa difficile fare i genitori e, ancora di più, i nonni”.

“Ho seguito con la mia Musica le vicende, delineate dal regista in modo delicato e vivace, di questa allegra ma accesa competizione tra nonni”, prosegue. Per “sottolineare con i diversi generi musicali i momenti di una trama ricca di situazioni divertenti e spunti per riflettere. Nel mentre raccontavo questa sfida con le mie Musiche affrontavo la ‘mia sfida’. Riuscire a cogliere, attraverso le più varie incursioni melodiche, i differenti aspetti presenti in una commedia da quello comico a quello romantico a quello riflessivo se non addirittura di suspense”.

“A differenza degli altri generi cinematografici, la commedia infatti pone il compositore davanti ad un’importante esigenza di ecletticità e versatilità, che lo spinge ad esplorare tutti gli stili musicali. Ho condotto questa ricerca, come sempre nella mia Musica, toccando tutte le corde del cuore, seguendo lo spirito poetico della mia anima musicale”, conclude Scipione.

Frutto di questo lavoro compositivo poliedrico sono oltre 30 brani e una canzone originale dal titolo Waiting For You. “Una Colonna Sonora – chiosa ancora il Maestro – che ha conquistato un posto speciale nel mio cuore poiché ad interpretare il brano è mia figlia Alessia”.

La sinossi de ‘La guerra dei nonni’

Il film, prodotto da Greenboo Production in collaborazione con Medusa Film e Netflix, racconta la storia di Gerri (interpretato da Vincenzo Salemme), un nonno attento, premuroso e con la passione del restauro dei mobili che vive insieme alla figlia Federica (interpretata da Ana Caterina Morariu), al genero Ernesto (interpretato da Luca Angeletti) e ai tre nipoti.

Il perfetto equilibrio familiare viene interrotto dall’esuberante e chiassoso nonno paterno Tom (interpretato da Max Tortora), che dopo molti anni vissuti all’estero torna in Italia per godere della compagnia dei nipotini. Presto tra i due nonni scoppia una guerra per conquistare l’affetto dei ragazzi e anche un po’ quello della bella e giovane vicina Viki (interpretata da Bianca Guaccero). Nel mare di guai si unisce il giovane Gaetano (interpretato da Herbert Ballerina), un eclettico corriere che sembra avere una sola, impossibile missione: svecchiare nonno Gerri.

