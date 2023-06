Dal 29 giugno al cinema arriva ‘La folle vita’ diretto da Ann Sirot e Raphaël Balboni, che racconta equilibri e crisi di una giovane coppia

Dal 29 Giugno arriva al cinema ‘La folle vita’ film di esordio della coppia di registi belgi Ann Sirot e Raphaël Balboni. Una commedia drammatica che indaga e racconta gli equilibri e le crisi di una giovane coppia, Alex e Noémie.

I due si trovano a fare i conti con un desiderio di genitorialità che non arriva e la presenza ingombrante della madre di lui, Suzanne. Quando scoprono che gli atteggianti a volte imbarazzanti di lei sono dovuti ad una demenza semantica (malattia neurodegenerativa che condiziona radicalmente la vita quotidiana di chi ne soffre) i due giovani innamorati sia vedono costretti a cambiare i loro piani e a rivedere le loro priorità.

A dare volti e anime ai personaggi di questa storia sono Jo Deseure nei panni di Suzanne, Jean Le Peltier in quelli di suo figlio Alex e Lucie Debay nel ruolo di Noémie. In attesa di vedere il film sul grande schermo, vi lasciamo alla clip esclusiva de ‘La folle vita’ in cui vediamo Suzanne alle prese con la scoperta di una versione metal de L’estate de Le Quattro stagioni di Vivaldi.

Crediti foto@Ufficio stampa Wanted Cinema