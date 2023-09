In esclusiva su Funweek la clip ‘Scoperta del tradimento’ dal film ‘InFiniti’, nelle sale dal 21 settembre.

Il 21 settembre arriverà nelle sale InFiniti, pellicola diretta da Cristian de Mattheis, co-autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Federica Andreoli e prodotto e distribuito da A.C. Production di Michele Calì. Regista e produttore, dopo il successo di Un amore così grande, sono tornati a collaborare in questa storia d’amore contemporanea che trae ispirazione da Giacomo Leopardi, il secondo poeta italiano più famoso al mondo, e racconta gli intrecci sentimentali di cinque personaggi alle prese con le difficoltà quotidiane di una relazione.

Nel cast Francesca Loy, Federico Le Pera, Gabriele Rossi, Michela Persico e Ignazio Moser. «L’idea del film nasce da due esigenze. – dichiara il regista – Da una parte la necessità di trovare in una storia, allo stesso tempo realistica e metaforica, il modo per parlare della difficoltà dei sentimenti, in un mondo che sempre più tende alla chiusura e all’incomunicabilità. Dall’altra la voglia di raccontare l’evoluzione dei rapporti di coppia che anche quando vengono messe a dura prova come la scoperta di un tradimento come in questo caso».

InFiniti, la trama del film

Roberta e Davide stanno felicemente insieme da quattro anni da quando si sono incontrati e innamorati al Museo di Casa Leopardi a Recanati: oggi Davide sta cercando di affermarsi come pittore, mentre Roberta, nonostante la sua passione letteraria, è diventata un agente immobiliare e lavora nell’agenzia di Davide, sposato alla ricca e annoiata Greta ma segretamente innamorato di lei. Quando Roberta scopre che Davide all’inizio della loro relazione l’ha tradita, il rapporto tra i due entra in crisi profonda e la ragazza comincia ad interessarsi a Lorenzo, il commesso del supermercato che ha un tatuaggio leopardiano sul polso. Ma anche nelle relazioni non tutto è come sembra e come nel nastro di Moebius due persone possono camminare nello stesso spazio ma ritrovarsi alla fine in punti diametralmente opposti.