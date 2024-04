Sarà al cinema dal 9 maggio, e solo per una settimana, il film ‘Il Segreto di Liberato’ di Francesco Lettieri.

Sarà al cinema dal 9 maggio, solo per una settimana, Il Segreto di Liberato. Film diretto da Francesco Lettieri e Giorgio Testi – con la regia animazione a cura di Giuseppe Squillaci e LRNZ – nel film troviamo le voci di Liberato, Simona Tabasco e Nando Paone. Il film è prodotto da Ellida Bronzetti, Fabrizio Carratù e Ottavio Massimo Petroni.

La sinossi ufficiale è più un commento dell’artista. «A Napule – recita – tutt’ quant’ tenimm’ ‘nu segret’. Ogni vico, ogni palazzo, ogni muro ten’ ‘e mister’ suoje. Ce sta ‘o segret’ ‘ro Munaciell’, ‘a bella ‘mbriana, ‘o sang’ ‘e San Gennaro, ‘e pret’ ‘da Pedamentina, ‘a sirena Partenope, ll’ov’ sott’ ‘o castiell’, ‘o segret’ ‘e Pulecenell’… e po’ ce sta ‘o segret’ mie».

Liberato, l’artista napoletano dall’identità ignota, comincia a farsi strada nel 2017 con una fusione tra la tradizione neo-melodica napoletana e l’R&B, l’elettronica e influenze hip-hop, il tutto sempre rappresentato dal simbolo ricorrente utilizzato dall’artista, una rosa in tutta la sua grafica. La pubblicazione del primo singolo, Nove maggio, avviene appunto nel 2017 e riscuote successo sia dal pubblico che dalla critica. Sempre lo stesso anno, sull’omonimo canale YouTube, viene pubblicato il video del secondo singolo dell’artista, Tu t’e scurdat ‘e me, dove per la prima volta appare anche sua la figura incappucciata.

Il 2017 si conclude con la pubblicazione, il 19 settembre su YouTube e tre giorni dopo sui servizi di streaming musicale, del brano Gaiola Portafortuna: la data di pubblicazione del video ha una doppia valenza, ovvero sia per la festa di San Gennaro, patrono di Napoli, sia all’anniversario della strage di Castel Volturno, quando la camorra uccise sei immigrati africani. Nel 2020 Liberato firma la colonna sonora del film Ultras, diffuso su Netflix e in sale cinematografiche selezionate.