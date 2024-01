La gift bag dei vincitori dei Golden Globes 2024 è talmente ricca che la metà basta: ecco tutti i doni, tra viaggi ed esperienze di lusso, di Robb Report.

È stata una notte di stelle, glamour e sorprese scintillanti per i vincitori dei Golden Globe Awards 2024, che hanno avuto l’onore di portare a casa una gift bag del valore di 500.000 dollari. Il palpitante comunicato stampa ufficiale ha svelato che la confezione regalo, nota come The Ultimate Gift Box, è stata creata con cura dalla prestigiosa rivista di lifestyle di lusso, Robb Report, in esclusiva per gli illustri ospiti della serata.

Gift bag Golden Globe: viaggi, food&beverage, gioielli e beauty

Questo scrigno di lusso non è solo un omaggio ai migliori nel mondo del cinema e della televisione, ma è anche un gesto generoso verso l’arte, l’istruzione, il giornalismo e progetti umanitari. Il Robb Report ha infatti destinato parte del suo contributo alla Golden Globes Foundation, impegnandosi a sostenere comunità sottorappresentate nell’industria dell’intrattenimento.

La Ultimate Gift Box è una vetrina di opulenza, contenente oltre 35 prodotti di lusso. Tra le esperienze di viaggio, spiccano un noleggio di uno yacht di lusso di 5 giorni in Indonesia a bordo dello yacht Celestia Phinisi del valore di 50.000 dollari e un soggiorno di 5 giorni al Ritz-Carlton Grand Cayman. Ma le sorprese non finiscono qui.

Una tequila da 2000 $, niente in confronto al vino più costoso al mondo

I vincitori hanno ricevuto anche articoli di bellezza come una maschera per il viso a LED di CurrentBody dal costo di 380 dollari, un siero per gli occhi al tartufo da 114 dollari e una crema del valore di 250 dollari di Le Domain. E per gli intenditori, una bottiglia di Komos Tequila del valore di 2000 dollari.

Niente a che vedere con 6 bottiglie del Liber Pater, il vino più costoso del mondo, per un valore impressionante di 193.500 dollari; un abbonamento gratuito con 10.000 dollari in crediti di volo per XO Jet, o un paio di orecchini con smeraldi Coomi x Muzo dal prezzo straordinario di 69.000 dollari

La lista completa della gift bag dei Golden

Viaggi ed esperienze

Abbaye de la Bussiere: soggiorno di due notti in Borgogna, Francia ($ 2.200, tutti gli 83 destinatari) Celestia Phinisi Yacht: noleggio di yacht di lusso di cinque giorni/quattro notti in Indonesia ($ 50.000, tutti gli 83 destinatari) Flockhill Lodge: soggiorno all-inclusive in Nuova Zelanda per due persone ($ 15.000, fino a 3 destinatari) Four Seasons Resort Punta Mita e Naviva, A Four Seasons Resort: esperienza di lusso completa ($ 15.000, tutti gli 83 destinatari) Hotel Wailea, Relais & Châteaux: soggiorno all-inclusive di due notti ($ 5.500, tutti gli 83 destinatari) Tenuta Les Bordes: soggiorno con Golf Experience ($ 2.000, fino a 15 destinatari) Liss Ard Estate: soggiorno di due notti in Irlanda ($ 2.200, tutti gli 83 destinatari) One Aldwych: soggiorno di tre notti in Signature Suite, inclusi biglietti per il teatro, esperienze VIP e tour privati ​​($ 16.000, fino a 3 destinatari) The Ritz-Carlton Grand Cayman: esperienza di lusso all-inclusive di cinque giorni, inclusi trasporto ed esperienza sullo yacht ($ 20.000, tutti gli 83 destinatari) Auto dell’anno di Robb Report: due posti in auto per un totale di quattro ospiti ($ 28.000, 1 destinatario) Seabird Ocean Resort: soggiorno di tre notti a SoCal con lezioni di surf private e tavola da surf personalizzata ($ 6.500, tutti gli 83 destinatari) The Britely, Pendry West Hollywood: abbonamento di un anno a un club sociale privato ($ 3.000, tutti gli 83 destinatari) The Post Oak Hotel a Uptown Houston: soggiorno di due notti con esperienza enologica di lusso per due ($ 5.000, fino a 2 destinatari) XO: abbonamento gratuito con $ 10.000 in crediti di volo ($ 11.000, fino a 10 destinatari)

Cibo e bevande

Caviar Russe: Essential Collection of Gold Ossetra ($ 545, tutti gli 83 destinatari) Distillerie de Monaco: Edon Roc Gin in edizione limitata ($275, tutti gli 83 destinatari) Komos Tequila: Bottiglia di Komos XO ($ 2.000, 3 destinatari) Komos Tequila: bottiglia di Komos Tequila ($ 499, tutti gli 83 destinatari) Liber Pater: il vino più costoso del mondo ($193.500/6 bottiglie, 1 destinatario) Razza: lezione privata con uno dei più grandi pizzaioli d’America ($ 7.000, 1 destinatario) Robb Report Culinary Masters: esperienza di fine settimana completa per quattro ospiti ($ 25.000, 1 destinatario)

Abbigliamento e bellezza