È finalmente disponibile il trailer di Garfield – Una missione gustosa, che vede Chris Pratt prestare la voce al simpatico felino. Sui social, non a caso, gli utenti stanno commentando i primi scorci della performance dell’attore. La sinossi ufficiale del film recita che «Garfield, il famosissimo gatto di casa che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una scatenata avventura all’aperto!».

«Dopo l’inaspettato incontro con il padre perduto da tempo – continua la trama – il trasandato gatto di strada Vic, Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di comodità per unirsi a Vic in un’esilarante rapina ad alto rischio». Diretto da Mark Dindal, il film vede tra i doppiatori – oltre a Chris Pratt – anche Samuel L. Jackson, Hannah Waddingham, Ving Rhames e Nicholas Hoult.

Sulle prime reazioni al doppiaggio di Chris Pratt, in realtà, il web sembra diviso. Molti hanno criticato la performance dell’attore, ma c’è anche chi lo considera un ottimo doppiatore elencandone il range. Chris Pratt è stato infatti doppiatore già in vari LEGO Movie e, più recentemente, in Super Mario Bros. – Il film. Garfield – Una missione gustosa sarà in sala da maggio 2024.