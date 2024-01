Al Florence Korea Film Fest, ospiti l’attore Song Kang-ho e il regista Kim Jee-woon, che presenteranno insieme ‘Cobweb’.

La 22° edizione del Florence Korea Film Fest – a Firenze dal 21 al 29 marzo, al cinema La Compagnia – ha annunciato i suoi ospiti d’eccezione: saranno l’attore Song Kang-ho e il regista Kim Jee-woon. La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi e organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea, Istituto culturale coreano in Italia e KOFA – Korean Film Archive.

Considerato uno degli attori sudcoreani più famosi a livello internazionale, Song Kang-ho ha 40 film all’attivo. Ha recitato in Parasite e, tra i prossimi lavori, è protagonista della serie tv Uncle Samisik, ambizioso dramma d’epoca di Disney+. L’attore sarà a Firenze per un’esclusiva masterclass (sabato 23 marzo al cinema La Compagnia) insieme al regista Kim Jee-woon. Kim Jee-woon ha 13 film all’attivo ed è uno dei cineasti più eccentrici e di talento del cinema coerano contemporaneo. Insieme, inoltre, presenteranno, in prima italiana, Cobweb. Si tratta di una black comedy ambientata negli anni ’70 a Seul. Il protagonista è un regista ossessionato dal fatto che il finale del suo film, già pronto, sarebbe stato migliore con alcuni accorgimenti. Il film è stato presentato fuori concorso durante la 76esima edizione del Festival di Cannes.

Ad inaugurare il festival la prima italiana di Concrete Utopia, thriller catastrofico diretto da Um Tae-hwa (presente in sala). La città di Seul viene devastata durante la notte da un forte terremoto. Tutto è crollato, ma solo un luogo è rimasto intatto: gli Imperial Palace Apartments, la pacifica residenza si trasforma in lotta per la sopravvivenza.