Taboola, piattaforma di raccomandazioni per l’open web, ipotizza chi potrebbe sbancare il botteghino a Natale.

Il film di Natale al cinema è un must delle vacanze: soprattutto in un anno come questo, dove il cinema è tornato ad essere un’esperienza cool e le sale sono tornate a riempirsi. Il fenomeno C’è ancora domani di Paola Cortellesi con i quasi 31 milioni di incasso ha già superato i circa 28 milioni di Oppenheimer e rischia di diventare il primo incasso dell’anno davanti a Barbie e ai suoi oltre 32 milioni di box-office.

Per le feste di Natale i film in programmazione sono tanti e per tutti i gusti. In attesa di capire a gennaio quali saranno i film più visti al cinema nelle prossime settimane, ecco i risultati di una peculiare analisi relativa ai titoli in programmazione nei giorni di festa – e ai loro protagonisti – per capire in che direzione si sta orientando ad oggi l’attenzione della rete (dato che il possibile successo di un film dipende anche da quanto il film stesso, il regista o il cast creino un interesse mediatico che potrebbe spingere all’acquisto del biglietto).

Previsioni sui film di Natale: il web punta su Siani

Per il mondo del web questo potrebbe essere il Natale di Alessandro Siani. Secondo Taboola (https://www.taboola.com/it/), piattaforma leader mondiale nell’offerta di raccomandazioni per l’open web, attiva nel consigliare e indirizzare gli utenti alla scoperta di contenuti di loro interesse, l’attore e regista napoletano è il talent più letto negli ultimi 90 giorni relativamente ai film che saranno protagonisti delle feste.

Taboola ha analizzato i dati sulle visualizzazioni delle pagine di tutti gli editori italiani con cui collabora, per evidenziare che alla data del 19 dicembre, nella sezione Arte e Intrattenimento, il protagonista davanti e dietro la macchina da presa di Succede solo nelle migliori famiglie (in uscita il 1 gennaio) è stato letto 177.000 volte, quasi l’80% di volte in più di Pio & Amedeo (protagonisti di Come può uno scoglio, al cinema dal 28 dicembre, letti 99.000 volte).

Siani avanti anche ad Adagio di Stefano Sollima (che ha un risultato aggregato tra nome film, regista e cast di 90.000 visualizzazioni) letto 2.8 volte in più di Ficarra e Picone (che totalizzano 64.000 visualizzazioni tra loro e il nome del loro film Santocielo uscito in sala da qualche giorno).

Più indietro il duo Fabio De Luigi e Stefano Accorsi (che sono stati letti un totale di 65.000 volte e sono in uscita il 1 gennaio con 50 km all’ora) e Diego Abatantuono nel cast di Improvvisamente a Natale mi sposo, con all’attivo 45.000 visualizzazioni.

Film internazionali, si punta su Ferrari e Aquaman

Sul versante internazionale grande aspettativa per Ferrari di Michael Mann, che grazie a un cast stellare totalizza 114.000 visualizzazioni, ma grande attesa anche per il nuovo capitolo Aquaman e il Regno Perduto, letto 63.000 volte (90.000 contando anche il nome di Jason Momoa). Di seguito arriva Wish della Disney, letto 59.000 volte, e Wonka (visualizzato 29.000 volte ma numero che sale a 71.000 se considerato anche Timothée Chalamet).

Un campionato a parte invece è quello di Paola Cortellesi, visualizzata ben 1.1 milioni di volte e la cui sua sorprendente opera prima C’è ancora domani è stata letta 118.000 volte. Il suo film è ormai in testa alle classifiche da 8 settimane e questo giustifica il dominio della readership sui siti web. Ora non ci resta che aspettare il responso del pubblico.

Classifica dei talent e film italiani delle feste più letti negli ultimi 90 giorni

Classifica delle visualizzazioni di pagine

Paola Cortellesi + C’è ancora domani – 1.218.000 Alessandro Siani – 177.000 Pio & Amedeo – 99.000 Adagio di Stefano Sollima (regista, cast e titolo) – 90.000 Fabio De Luigi + Stefano Accorsi – 65.000 Ficarra e Picone + Santocielo – 64.000 Diego Abatantuono – 45.000

La classifica dei talent e film internazionali delle feste più letti negli ultimi 90 giorni nella categoria Art and Entertainment – classifica delle visualizzazioni di pagine