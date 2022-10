‘Django’ a Roma, Noomi Rapace e Francesca Comencini: «Abbiamo voluto sbagliare il meglio possibile» 

Alla Festa del Cinema di Roma 2022, domenica 16 ottobre il protagonista è stato Django, l’attesa serie originale Sky e CANAL+ che esordirà nel 2023. Sul red carpet, scambiamo quattro chiacchiere con Francesca Comencini – che ha diretto i primi quattro episodi – e Noomi Rapace, nel ruolo della potente e spietata Elizabeth Thurman.

«La sfida maggiore è stata cercare di rispettare il genere western. – ci dice la Comencini su Django – Abbiamo a che fare con capolavori del cinema e mai avrei sognato di potermici confrontare. Volevo cercare di sbagliare il meglio possibile e fare onore a questa grande storia».

Un confronto che, tuttavia, ha dato vita anche ad una evoluzione.

«Uno dei motivi per cui ho accettato questo grande progetto è proprio questo. – dice la Comencini – Il western è il genere che ha codificato più di tutti le forme della virilità. Avevo l’occasione di raccontare in maniera empatica e non giudicante la fragilità e la crisi di quella virilità».