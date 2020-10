Grease è uno dei film cult per eccellenza e questa sera torna in Tv. Ecco una curiosità sui famosi pantaloni di Sandy

Questa sera 28 Ottobre 2020 su Rete 4 alle 21:23 andrà in onda ‘Grease’ film del 1978 che ha consacrato alla fama John Travolta ed Olivia Newton-John. Una pellicola divenuta un cult, capace di affascinare intere generazioni e le cui canzoni ancora oggi fanno ballare e cantare. Le curiosità legate alla pellicola sono tante, come quella che riguarda i pantaloni di Sandy (Newton-John).

Grease, vi ricordate la famosa scena del film? Quel dettaglio piccante sui pantaloni di Sandy: ora butterete l’occhio

Era il 1978 quando Randall Kleiser realizzò Grease – Brillantina, il musical di maggior successo nella storia del cinema, un film cult per diverse generazioni, di cui ancora oggi ricordiamo bene personaggi, look e persino le mosse del balletto sulle note della celebre colonna sonora ‘You’re the one that I love’.

Nonostante la fama interplanetaria della pellicola con John Travolta (il mitico Danny Zuko, leader della gang liceale dei Thunderbirds) e Olivia Newton-John (la dolce Sandy delle Pink Ladies), sicuramente ci sono diversi retroscena e curiosità in merito che vale la pena scoprire.

Per esempio, sapevate che la famosa scena finale di Grease è stata difficilissima per l’attrice? Ebbene Olivia Newton-John ha dichiarato che i pantaloni neri e attillatissimi che indossa nella celebre scena non le sono mai entrati e che le sarte glieli dovevano ogni volta cucire addosso, con la paura che nel bel mezzo delle riprese le si potessero rompere da un momento all’altro.

Tra le altre curiosità su Grease che meritano la nostra attenzione troviamo sicuramente la scelta degli attori: prima di optare per John Travolta, era stato contattato Henry Winkler, il leggendario Fonzie di Happy Days, che tuttavia rifiutò categoricamente perché non voleva restare imbrigliato nel personaggio…Con il senno di poi, forse sarebbe stato un bene invece, non trovate?

Il cast era composto da attori decisamente più grandi dell’età che avevano nel film: altro che liceali, Travolta aveva 23 anni, la Newton-John 28 e addirittura Stockard Channing – che interpretava la disinibita Rizzo – ne aveva 33.

A proposito di volti famosi in Grease, avete mai fatto caso che c’era anche Lorenzo Lamas? Ebbene il giovane giocatore di football con cui esce Sandy è proprio il protagonista della serie cult ‘Renegade’, ma la folta chioma indomabile ancora non l’aveva.

Infine vi farà piacere sapere che, anche se Grease non ha vinto alcun premio su 5 nomination ai Golden Globes e 1 agli Oscar, è il 3° film di maggior incasso degli anni ’70. Prima del musical soltanto ‘Lo squalo’ e ‘Guerre stellari’.

Siamo certi che questa sera guarderete il film con occhi diversi! In ogni caso, buona visione.

