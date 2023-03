Dal 16 marzo arriva al cinema il nuovo film di Stefano Cipani ‘Educazione Fisica’, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

Dopo essere stato presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, il film Educazione Fisica diretto da Stefano Cipani arriva nelle sale cinematografiche distribuito da 01 Distribution a partire dal 16 marzo 2023.

Un cast straordinario composto da Giovanna Mezzogiorno, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria e Raffaella Rea per una storia intensa, forte che ha rappresentato una vera e propria sfida per gli attori.

«È stato difficile per me trovare il modo di non giudicare il personaggio. – ha detto Angela Finocchiaro – Lavorare altrimenti diventerebbe impossibile, anche se è difficile in certi casi non giudicare. Ho dovuto trovare la strada per connettermi a un’ipotetica autodistruzione, ed è stato un passaggio».

Educazione Fisica e la piece teatrale La Palestra

Tratto dalla piece teatrale La Palestra di Giorgio Scianna, Educazione Fisica racconta la storia dei genitori di tre alunni. Questi vengono convocati dalla preside di una scuola media di provincia. È successo un fattaccio, di cui i loro figli sono i responsabili. Ma è difficile da credere e da accettare. La palestra si trasforma in un’aula di tribunale improvvisata, dove ha inizio un processo feroce nel tentativo ostinato di smentire e nascondere la verità.

«Educazione Fisica è tratto dal testo teatrale La Palestra di Giorgio Scianna che ho avuto modo di leggere nel 2014. – dice Stefano Cipani – In quegli anni di sofferenza, dove il cinema sembrava un miraggio nel deserto, pensai fosse un testo estremamente interessante con un set up assolutamente dinamico e cinematografico. Mi ricordava quelle storie ambientate in tribunale che mi appassionavano molto da bambino. Film come Parola ai giurati di Sidney Lumet, o JFK di Oliver Stone».

L’appuntamento con il film è al cinema dal 16 marzo, intanto vi mostriamo una clip in esclusiva della pellicola.

crediti foto Gianfilippo De Rossi via Ufficio Stampa