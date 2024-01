‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri’ dal 22 febbraio nelle sale italiane distribuito da Eagle Pictures.

Arriva nelle sale italiane il 22 febbraio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso L’Allenamento Dei Pilastri, diretto da Haruo Sotozaki. Si tratta del nuovo capitolo in due episodi per il grande schermo del celebre anime campione d’incassi in tutto il mondo. È tratto dalla saga di Koyoharu Gotoge, che con oltre 150 milioni di copie è tra i primi dieci manga più venduti della storia.

Demon Slayer ha inizio quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata uccisa da un demone, si unisce al Demon Slayer Corps. Il suo scopo è far tornare umana la sorella minore Nezuko dopo che questa è stata trasformata in un demone. Nell’aprile 2019, la serie anime televisiva Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha debuttato con Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, seguito dall’uscita del lungometraggio Mugen Train nell’ottobre 2020, dalle serie televisive Mugen Train Arc e Entertainment District Arc nell’ottobre 2021 e dal Il villaggio dei forgiatori di katana Arc nell’aprile 2023.

La trama di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri – comprende l’episodio 11 dell’Arco de Il villaggio dei forgiatori di katana in cui si conclude la feroce battaglia tra Tanjiro e Hantengu, la quarta Luna Crescente, e Nezuko guarisce dal problema del sole. A questo seguirà l’inedito primo episodio dell’arco de L’allenamento dei Pilastri, in cui avrà inizio l’allenamento in vista della battaglia conclusiva contro Kibutsuji Muzan.