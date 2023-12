Il successo e il fallimento di Vice Media saranno raccontati in un documentario diretto da Eddie Huang: lo rivela ‘Variety’.

La storia di Vice Media a grandi linee è nota a tutti, dal successo alla sua improvvisa e repentina caduta. Una storia recente, che è già pronta per essere raccontata in un documentario a firma Eddie Huang: la notizia arriva in anteprima da Variety che annuncia che Huang (Boogie, Fresh Off the Boat) ha già firmato un contratto per dirigere un doc sul tema.

E nessuno più di Eddie Huang saprebbe, del resto, raccontare meglio questa storia: il regista e attore ha infatti presentato Huang’s World proprio su Vice per quattro stagioni, raccontando dei suoi viaggi intorno al mondo. «Tra i 20 e i 30 anni – dichiara Huang in un comunicato – ho amato Vice. Ha dato a una generazione di talenti l’opportunità di fare cose che non potevano fare da altre parti. Che sia perché eravamo strani, idioti o secchioni, non sono sicuro, Vice è fallito. E questa è la notizia principale. Un’azienda che valeva circa 4 miliardi di dollari appena qualche anno fa è ora in bancarotta. Vorrei capire perché».

Dietro al progetto c’è la QC Entertainment (la stessa di Get Out e BlackKkKlansman). La produzione è nelle mani della QC, in collaborazione con Strong Baby, Cash Only e Maya Rodrigo.

Foto Shutterstock