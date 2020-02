Criminali Come Noi, il film: la rivincita degli onesti. Clip in esclusiva

Arriva al cinema 'Criminali come noi' film divertente che vi farà ridere e riflettere. Premiato ai Goya Award, ecco una clip in esclusiva

Dopo essere stato presentato a Toronto e premiato ai Goya Awards, il 20 febbraio arriva al cinema ‘Criminali come noi’ film diretto da Sebastián Borensztein e distribuito da Bim Distribution, di cui vi mostriamo una clip in esclusiva.

Basato sul romanzo ‘La noche de la Usina‘ di Eduardo Sacheri, ‘Criminali come noi’ è un film divertente che vi farà ridere e riflettere. La storia si snoda in Argentina durante quella crisi economica che la mise in ginocchio nel 2001. Il protagonista Fermìn, decide di realizzare il suo sogno e convertire una fabbrica a lungo abbandonata in un granaio.

A sostenere il suo sogno, tanti amici che lo aiuteranno a trovare i soldi salvo poi incontrare un direttore di banca senza scrupoli che nonostante sappia che entro breve i conti verranno congelati, suggerisce a Fermìn di aprire un conto.

E’ l’inizio della disperazione e della nascita di una banda di onesti cittadini che proveranno ad avere giustizia.

