Le riprese inizieranno a luglio in Puglia, fra Campi Salentina, Casalabate, Lecce ed Otranto

Sarà la Puglia, con le sue ambientazioni tipiche e il suo fascino irresistibile, la location di Under the stars, il nuovo film della regista Michelle Danner, girato fra Campi Salentina, Casalabate, Lecce ed Otranto. Fra i protagonisti anche Chiara Iezzi, cantante protagonista del duo Paola & Chiara. Sul progetto anche la produttrice PIA PATATIAN, Presidente delle vendite mondiali presso Arclight Films e CEO di Nura Films.

Le riprese di Under The Stars inizieranno ad aprile e vedranno radunarsi in Puglia un cast composto da attori pluripremiati hollywoodiani, che verranno svelati nelle prossime settimane. La prima annunciata è la partecipazione dell’italiana CHIARA IEZZI, che torna a immergersi nel mondo del cinema dopo il successo della serie “Mare Fuori”, dove ha vestito i panni della mamma di Giulia (Clara Soccini).

Under the stars con Chiara Iezzi: in Puglia la storia di Ian

La Puglia, incontro di tradizioni centenarie e luoghi pittoreschi, è il luogo in cui il protagonista Ian si avventura insieme all’amata zia, alla ricerca dell’ispirazione per poter ultimare il suo romanzo.

La sceneggiatrice è VICTORIA VINUESA, scrittrice di See you in Venus – Ci vediamo su Venere, adattamento cinematografico del romanzo rosa con lo stesso titolo, disponibile su Netflix in tutto il mondo.

Insieme a loro anche il produttore italiano GIANGI FOSCHINI e i suoi soci della BRANDOS FILM, società di produzione cinematografica pugliese, che cureranno la produzione esecutiva della commedia romantica americana. “Non solo Puglia come cornice alle riprese, ma anche nel cast tecnico, composto quasi interamente da professionisti pugliesi con anni di esperienza alle spalle – commentano i produttori italiani – e con l’appoggio da parte della Apulia Film Commission, crediamo che questo film prenda il volo e si guadagni il successo a livello internazionale, anche perché sarà distribuito da uno dei più importanti distributori di Hollywood, Arclight Films”.