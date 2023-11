Sarà al cinema il 27, 28 e 29 novembre ‘Casanova Operapop – Il Film’ di Red Canzian. In esclusiva l’intervista a Phil Mer.

Arriverà al cinema (grazie a Officine Ubu) solo per tre giorni Casanova Operapop – Il Film, lo spettacolo di teatro musicale ideato e composto da Red Canzian. Prodotto dallo stesso Red Canzian e Beatrix Niederwieser per Blu Notte, in collaborazione con Stefano Scaroni e con il supporto della Regione del Veneto, Casanova Operapop – Il Film – come l’opera teatrale – dipinge il quadro di una Venezia ai tempi della Serenissima, la cui storia e salvezza si giocano fra i bácari popolati da varia umanità e i ricchi quanto decadenti Palazzi del potere. Un crescendo che accompagna lo spettatore in un intreccio di avventure, emozioni, sentimenti, ricerca di libertà, affermazione di diritti, sete di giustizia e intrighi politici, rivelandosi in tutta la sua contemporaneità, seppur vestito in chiave settecentesca.

Ispirato al best-seller di Matteo Strukul Giacomo Casanova – La sonata dei cuori infranti, la pellicola è la ripresa durante le repliche al Teatro Rossetti di Trieste e al Gran Teatro Geox di Padova tra febbraio e marzo 2023, con la produzione esecutiva di Eventi Digitali e la regia di Riccardo Guernieri. Giacomo Casanova è interpretato da Gian Marco Schiaretti e – accanto a lui – nella parte dell’incantevole Francesca Erizzo, destinata a conquistarne il cuore, Angelica Cinquantini. Con loro fanno parte del cast gipeto, Manuela Zanier, Jacopo Sarno, Paolo Barillari, Roberto Colombo, Chiara Famiglietti, Rosita Denti, Francesca Innocenti e Gianluca Cavagna. L’appuntamento è quindi per il 27, 28 e 29 novembre in sala.

Nella clip esclusiva su Funweek l’intervista a Phil Mer, che ha curato gli arrangiamenti dello spettacolo.