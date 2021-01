Addio Frau Blucher: si è spenta l’attrice Cloris Leachman

Si è spenta a 94 anni l'attrice Cloris Leachman, indimenticabile Faru Blucher nel Frankenstein Jr. di Mel Brooks

Si è spente a 94 anni nella sua casa in California, Cloris Leachman indimenticabile Frau Blucher nel celebre Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Una carriera nel mondo del cinema, iniziata nel 1955 quando debuttò a 29 anni nel film ‘Un bacio e una pistola‘.

A recitato al fianco di Paul Newman, Robert Redfort, Gene Wilder e nel 1972 vinse l’Oscar come Miglior Attrice non protagonista per il film ‘L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich.

@Kikapress Il cinema dice addio a Cloris Leachman. Qui nel 1972 vincitrice dell’Oscar come Miglior Attrice non protagonista per il film ‘L’ultimo spettacolo’ di Peter Bogdanovich.

Ma il film che la consacrerà alla fama e che la renderà agli occhi dei più indimenticabile, è quello del 1974 Frankenstein Jr. in cui interpreta Frau Blucher l’assistente del dr. Frankenstein (Gene Wilder) il cui nome ogni volta che viene pronunciato, fa imbizzarrire i cavalli. Nel 1980 arriva la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

42 film a cui si affiancano numerosi progetti per la telivisione costellano la sua carriera e le sono valsi oltre 40 premi complessivamente. Con 8 Emmy Awards vinti è insieme a Julia Louis-Dreyfus, l’attrice che ne ha vinti di più.

La sua utlima apparizione televisiva risale al 2017 in American Gods, mentre il suo ultimo ruolo al cinema è stato nel film ‘Una canzone per mio padre’ di Andrew e Jon Erwin del 2018.

