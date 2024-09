Sarà nei cinema italiani dal prossimo 23 gennaio ma il trailer diffuso regala le prime immagini di Timothée Chalamet nel ruolo di ‘Bob Dylan’.

Disney ha reso disponibili il primo trailer e il poster in italiano del nuovo film di James Mangold A Complete Unknown, nelle sale dal 23 gennaio. E la curiosità attorno alla pellicola si fa già sentire grazie al cast hollywodiano: a interpretare il ruolo di ‘Bob Dylan’ è, infatti, Timothée Chalamet. E al suo fianco nientemeno che Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook, Scoot McNairy, Dan Fogler, Will Harrison e Charlie Tahan (Ozark).

A Complete Unknown / Key Art

“Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni”, ha dichiarato il regista. “Sono entusiasta di iniziare le riprese. E sono grato per il sostegno di Searchlight, di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film. Ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici. Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che hanno aiutato Jay, me e la troupe con i loro ricordi, la loro saggezza e l’accesso ai loro incredibili archivi”.

La scena è quella della New York di primi Anni Sessanta, con il suo vibrante fermento musicale e culturale. É lì che un enigmatico diciannovenne del Minnesota, arrivato nel West Village, inizia a farsi strada come cantante folk nelle sale da concerto. A mano a mano che le classifiche lo premiano, però, cresce anche l’irrequietezza nei confronti del folk. Fino a portarlo a una scelta che risuonerà in tutto il mondo.

A Complete Unknown, scritto da Mangold e Jay Cocks, è prodotto da Fred Bergerdi Range, Alex Heineman di The Picture Company, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, dal rappresentante di lunga data di Bob Dylan Jeff Rosen, Chalamet, e Mangold attraverso la sua società di produzione Turnpike Films.

