Alexis Bledel, Amber Tamblyn, America Ferrera e Blake Lively – aka il cast di ‘4 amiche e un paio di jeans’ – si ritrovano a New York.

Il film 4 amiche e un paio di jeans segnò a tutti gli effetti una generazione: uscito nel 2005 e diretto da Ken Kwapis, le quattro protagoniste erano all’epoca veri e propri idoli televisivi. Alexis Bledel era protagonista di Una mamma per amica e Amber Tamblyn di Joan of Arcadia, mentre America Ferrera e Blake Lively divennero famose negli anni successivi, recitando rispettivamente in Ugly Betty e Gossip Girl.

Wasn’t prepared to weep over a Blake Lively post tonight about America Ferrera and the Sisterhood of the Traveling Pants girls, but here we are! 😭😭😭 pic.twitter.com/cP1iXlTFRQ — Molly J. (@molly_jasi) December 18, 2023

Quasi 20 anni dopo, le protagoniste si sono riunite venerdì 15 dicembre in occasione di un evento a tema Barbie: a New York, si è infatti tenuta una proiezione (organizzata da SAG-AFTRA-hosted) seguita da un Q&A. «Le quattro amiche (the sisterhood, letteralmente) – ha scritto America Ferrera su Instagram – sono arrivate tutte vestite di rosa per celebrare il mio ruolo in Barbie la scorsa notte. Amo queste donne con tutto il cuore». Anche l’hashtag parla chiaro: #Sisterhoodforever, a dimostrazione di quanto la pellicola del 2005 sia indelebile non solo per i fan, ma anche per le sue protagoniste.

GENTE QUE TUDO! A atriz America Ferrera postou esse vídeo em seu Instagram com as amigas reunidas tirando fotos, sério, amizade de milhões 🥹 pic.twitter.com/DAEnphPWuq — gilmore girls clube (@gilmoreclube) December 16, 2023

«Ci siamo preparate insieme, abbiamo scelto gli outfit, i gioielli e le borse insieme (vale a dire che abbiamo fatto irruzione nell’armadio di Blake). Abbiamo cenato insieme e siamo andate insieme a celebrare la nostra sorella preferita, America Ferrera e la sua brillante interpretazione in Barbie. – scrive sempre su Instagram Amber Tamblyn – Sono profondamente orgogliosa della nostra ragazza e del percorso che sta costruendo per se stessa e per le donne in tutto il mondo. Che gioia ritrovarsi in questo modo, tra le braccia l’una dell’altra – le braccia che abbiamo stretto, legato e cullato come amiche per 20 anni – in onore di una donna che continua a togliermi il fiato con qualunque cosa faccia. Quando vi dico che alcune cose sono per sempre, mi riferisco a questo».

Foto: Shutterstock